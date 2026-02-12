מחזקים את העוטף: המלצה לטיול כלניות משפחתי בחבל אשכול

טיול חורפי-אביבי בחבל אשכול בין הכלניות, לאנשים, לשביל הסלט ומעגלים בלב וכמובן אוכל כשר ומשובח. סיור מרחיב לב בין פריחה אדומה, התקומה מקומית, היסטוריה יהודית עתיקה ומפגשים עם תושבים שחוזרים לביתם – חוויה ישראלית אותנטית בנגב

לאחר מנת הגשמים היפה שירדה בצפון הנגב (כן, בהחלט לפי הנתונים) פורחות אלפי כלניות במרחבי צפון הנגב הנפרשות כמרבד אדום מרהיב וססגוני. אבל זה רק פן אחד שגם הוא חלק. הפן המרכזי במרחב הוא התקומה כאן. עוד ועוד עסקים קטנים כגדולים, עוד ועוד תנועה, סלילת כבישים, פתיחת שבילים ומסלולים ואנשים שחוזרים לביתם.

החלק המפורסם מכולם הוא כמובן יער בארי, אבל לא רק. פינות מרבדים והיסטוריה יש גם ביער שרשרת, חניון רעים ועוד. בעיצומו של החורף (טוב, לא בדיוק בשבועיים האחרונים...) פורחות הכלניות בשפע רב בכל הסביבה. משטחים אדומים מכסים את פני כל הארץ.

הכלניות צילום: קובי פינקלר, סרוגים

בין לבין עולה החיטה בשדות הירוקים, והתחושה היא שאנחנו בכלל באירלנד הירוקה ולא בנגב. טיול וסיור בימים אלו, במרחבי חבל הבשור, מרחיב את הלב.

לראות את התקומה מחדש (לא רק במושב תקומה) וזה נותן תקוה. לפגוש את התושבים שחזרו הביתה ומנסים להחיות את משקם ואת עסקי התיירות במרחב זו עצמה. "לא פחות ממאה עסקי תיירות חזרו לפעול בעמותת התיירות שקמה-הבשור והיד עוד נטויה", מספרת לנו בגאווה דורון קשטן מנהלת התיירות ובעצמה תושבת עין הבשור שחזרה למשקה.

מגרש המכוניות השרופות

בקצה המגרש הנושק למושב תקומה (איך לא?) מגרש המכוניות השרופות. שילוט ברור יוביל אתכם לשם. קרוב לאלף כלי רכב מסוגים שונים – מקלנועיות ועד משאיות – הובאו לכאן ולמגרש נוסף, קטן יותר, בתחום מועצת שדות נגב. רכבים שרופים, רכבים מנוקבי כדורים, רכבים שספגו ירי נ"ט, רכבים שנמעכו תחת שרשראות הטנקים, רכבים שהפכו לעיסת ברזל בלתי מזוהה. רבים מהם שימשו כמלכודות מוות לנוסעיהם, שנקלעו למארבי חמאס בצמתים או ניסו להימלט מהטבח במסיבה.

המגרש צילום: קובי פינקלר, סרוגים

בכניסה מימין האמבולנס של יוסי. ליתר דיוק מה שנותר ממנו אחרי שצוותו של האמבולנס טיפל ב-18 נפגעים ובסוף ספג פגיעה ישירה של טיל. הרכבים סודרו שורות-שורות, כמו חניון של שלדי מתכת חלודים ומעוותים. מתנדבי זק"א עברו רכב-רכב כדי לנקותו משרידי אדם ולהביאם לקבר ישראל.

אבל כשמכונית בוערת במשך שעות על יושביה, זה לא מספיק. בשלב מסוים עלה הרעיון לחפור בור ענק ולקבור בו את כל הרכבים השרופים. עד מהרה הבינו שזה לא מעשי, ושקבורה של מאות רכבים חלודים עלולה לפגוע במי התהום. הפתרון ההלכתי שנמצא הוא לשאוב את האפר מתוך המכוניות ולהביאו לקבורה בצורה מרוכזת.

כל שעה עגולה יש במקום סיור מודרך. חשוב להכיר.

נסיעה קצרה של 9 דקות ואנו במושב מעגלים (תשאלו את עינת למה – סיפור יפה בפני עצמו)... פנינו לאמנית עינת לוי לסדנא קסומה ומרגיעה לכל המשפחה. אפילו אני יצרתי.

עיצובים מהלב במעגלים

עינת לוי היא בת לדורות של אמנים. הסבתא היתה אמנית, הדוד מעצב ומפיק על, ורק טבעי היה שעינת תמשך לטוב הזה. במלחמה אחרי שמשפחתם פונתה, היא יצרה למעלה מאלף סטים של חנוכיות וחילקה זאת למפונים לחג החנוכה דאג.

אחרי שחזרה הבית החליטה שהיא פותחת סטודיו משלה. בנו, יצרו, (בעלה נרתם אף הוא) ויחד יצרו מתחם שכולו נגיש. הסטודיו עיצובים מהלב, הינו, סטודיו לסדנאות ועיצוב אוירה. חווית יצירה מיוחדת ומעשירה.

מעגלים צילום: קובי פינקלר, סרוגים

בסטודיו מתקיימות סדנאות אומנות ויצירה המאפשרות הכרות והתנסות עם חומרים שונים ומגוונים פסיפס, מקרמה, רקמה, הדפס על עץ, עבודה בנייר, ציור מנדלות, ציור על תופי מרים ועוד. הפעילות מתאימה מגיל 7 ומעלה (ילדים קטנים יותר יכולים להגיע בליווי מבוגר אחראי). ויש לה גם מחירים מיוחדים. לא הרחק משם, יער שרשרת.

דרום אדום ביער שרשרת ונחל גרר

בין אופקים לנתיבות, נמצא פארק נחל גרר. הפארק ממוקם על אפיקו של נחל גרר, והוא יובלו הראשי של נחל בשור החורץ את מישורי הלס בנגב המערבי. אגב, בגלל סמיכותו למושב שרשרת, זכה הפארק גם לכינוי – "פארק שרשרת".

קובי פינקלר, סרוגים

לאורכו של הנחל מצויים מספר נביעות של מים מליחים. המים משמשים להשקיית עדרי צאן ולהרוויית צימאונם של חיות הבר והעופות הרבים המתקיימות כאן.

בספר בראשית מסופר הסיפור על יצחק החופר בארות ומכאן אנו למדים כי נחל גרר שימש כמקור מים. העיר המקראית גרר ידועה במקרא כמקום משכנו של אבימלך שאליה מגיעים גם אברהם וגם יצחק ומסתבכים, אברהם מסתבך עם אבימלך, כאשר האחרון חומד את אשת "אחות" אברהם ההסתבכות השנייה היא עם יצחק ובה פורצת המלחמה על המים ככתוב: "ויחפרו עבדי יצחק באר בנחל וימצאו שם באר מים חיים, ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמור לנו המים" (בראשית כ"ז).

נחל גרר צילום: קובי פינקלר, סרוגים

רצוי וכדאי להסתובב ברגל במרחבי הפארק וליהנות מפינות מוצלות ומים משכשכים. במרחבי הפארק פזורים שולחנות פיקניק לרוב ובתקופת האביב שולט במרחב כולו הצבע האדום בהמשך הצבעים מתחלפים ומגיע תורם של הצהובים למיניהם.

הנגב ידוע בשקיעותיו היפות ביותר ואם נותרתם עד לשעת השקיעה כדאי להגיע לשטחים הפתוחים ולהסתכל מערבה על השקיעה כפי שרק הנגב מכיר.

השם "נחל גרר" מעלה מיד בזיכרון את תקופת האבות. שביל טבעתי מוסדר, מסומן בסימון שבילים אדום, (כלניות שולטות בו...) שהוכן על ידי אנשי הקק"ל ואנשי רשות העתיקות, מוביל אותנו לתצפית על נחל גרר, הזכור מתיאורי ספר בראשית כמקום אשר שימש את אבימלך המלך הפלשתי של האזור במאבקו נגד אברהם ויצחק.

הנוף המצוקי המכונה ביתרונות בארי, נוצר בשל התחתרות הנחל באדמת הלס המונעת את חלחול המים למעמקי האדמה. זרימת מי הנגר מתפתחת לזרימה שטפונית וכאשר שוצפים המים בעצה עזה יוצרים הם ערוצים ומתלולים עמוקים.

המסלול מוביל אותנו בתוך הנחל ועל גדותיו, למתקני מים שונים, בין מצוקים גבוהים ומרשימים. את המסלול אפשר לעבור ברגל, באופניים ואף במכונית. נדגיש. מי שלא יוצא בכל פעם מהאוטו, נושם את ריח הפרחים, מאזין לציוץ הציפורים וקורא את שלטי ההסבר – מפסיד. הזכרנו חקלאות ונתחיל דווקא בחקלאות.

שביל הסלט – תלמי יוסף

הזדמנות מצוינת לראות ולהבין את התקומה שיש כאן. זו לא רק שמה של המלחמה. זו המציאות כאן במרחב הבשור. קחו לדוגמא את אורי אלון. חקלאי ותיק של עוטף עזה שלא עזב את שדותיו כל ימי המלחמה, עבר שכול אישי והוא נטוע היטב באדמה ובשביל הסלט אותו פיתח לאורך השנים.

שביל הסלט צילום: קובי פינקלר, סרוגים

מה הקשר בין עגבניות שרי לדבורי בומבוס ענקיות, כיצד נראה תפוז סיני , ולמה התותים המגיעים הביתה כמעט ואינם ראויים לאכילה, אם לא קטפו אותם נכון? הילדים (במקרה שלי הנכדים) בסיור הזה הם בעצם רק תירוץ.

שרי צילום: קובי פינקלר, סרוגים

בסיור "שביל הסלט", ובעזרתו של המדריך החקלאי אורי אלון, תכירו למשל שהיתה בימי אבותינו, את צמח החילבה ואפילו את הצמח נא לא לגעת בי... סיור 'בשביל הסלט' הוא הינו סיור חקלאי חוויתי בהדרכת האגרונום אורי אלון.

גזר צילום: קובי פינקלר, סרוגים

במהלך הסיור, מספר אורי המדריך, למבקרים תוך כדי הסבר מקצועי על הגידול, העפת יוני דואר ועוד. כותבים משאלות ומעיפים עם היונים (המשאלה אגב, ממתינה בסוף הסיור). חממות עגבניות שרי – טעימות והסברים על הגידול ותהליך היצוא. וזה רק חלק קטן.

יונים צילום: קובי פינקלר, סרוגים

אורך הסיור כשעתיים וחצי עד שלוש באזור הבשור והוא מיועד לקבוצות מבוגרים או משפחות.

דרך הסלט – מושב תלמי יוסף. יש לתאם מראש בטלפון: 08-9982225.

ארוחת בוקר בלב התקומה בקיבוץ עלומים

בלב קיבוץ עלומים, בפינה פסטורלית וירוקה, הקימו מור ואלון את עגלת הקפה "מורקפה". זה באמת מור (יותר מקפה). מור קמה מוקדם בכל בוקר אופה במו ידיה את המאפים המעולים, מכינה כריכים מדוגמים ואפילו את השבלולים של איתי, לזכרו שלח איתי כהן הי"ש מפקד צוות מיהלו"ם, שלחם ונפל כאן בתחילת המלחמה.

השבלולים של איתי צילום: קובי פינקלר, סרוגים

לצד הקפה המעולה מחכים לכם כאמור מאפים מלוחים ומתוקים, כריכים טריים ועוגות שיגרמו לכם לעצור לעוד ביס. הכל תוצרת בית, הכל בידיים של מור. לצידו של הקפה – חצר הראשונים, קיבוץ עלומים. פינה של כבוד לאזור.

צהרים בקוליס – המיוחדים של אור

בתחנת הדלק סמוך לכפר עזה ומל הכניסה לקיבוץ סעד, פתחו מיד אחרי תחילת המלחמה הדס ואור, פודטראק מיוחד שעונה לשם קוליס טראק. למה קוליס? גם אני תמהתי והדס מסבירה לי שקוליס הוא שם הכינוי של בעלה אור שכבר בעבר עסקי האוכל היו נשמתו.

קוליס צילום: קובי פינקלר, סרוגים

המקום טעים, מזמין ובעיקר משרה אוירה של נינוחות. לשבת על ספסל, או דלפק באוירה הזו של התקומה זה בהחלט מיוחד. מנת הדגל שלהם היא שניצל עסיסי עם לימון כבוש, וסחוג עוקצני מוגש בחלה / ג'בטה / צלחת. בהחלט דגל מושלם. אגב – לצד זה תקבלו גם צ'יפס חם וקריספי או סלט טרי ולמי שלא רוצה להתבשר ישנו כאן גם מבחר נוסף כמו חביתה, טונה, אבוקדו וסלטים רעננים ומפנקים. מושלם, עממי, חם בלב ממש כמו הדרום.

קוליס צילום: קובי פינקלר, סרוגים

גם לפרגן לזוג הזה, תושבי יבול בדרום המרחב. יבול נפלא יש כאן. גם המיקום בתחנת דור אלון, כפר עזה, מושלם לעצירה טעימה באמצע הדרך. אפשר לקחת טייק אווי או לשבת במקום וליהנות בנחת.

תקומה, ציונות, היסטוריה, דרום בלב והמון וארץ ישראל במיטבה. בשורה בחבל הבשור.