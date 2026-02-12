דרמה בלבנון: הארגון החמוש הודיע על התפרקות אחרי 40 שנה

אחרי עשורים של פעילות בגבול בין ישראל ולבנון, אחד הארגונים הבולטים ביותר במרחב הודיע על תחילת התפרקות

אחרי עשורים של פעילות שנויה במחלוקת, ארגון יוניפי"ל, הכוח הצבאי של האו"ם לשמירת השלום במרחב הגבול בין ישראל ולבנון, ההודעה מגיעה לאחר שהאו"ם לא חידש את מנדט הפעילות של הכוח הצבאי, וכעת יחל צמצום מקיף של כוחותיו.

הכוח הצבאי, שמונה כיום מעל ל-7,500 חיילים ממעל ל-48 מדינות שפועלים על גבול לבנון, לא זכה לחידוש המנדט הצבאי שלו על ידי האו"ם, והמנדט הרשמי שלו נגמר בסוף השנה שעברה, אך זכה להערכה זמנית ומצומצמת.

כעת, הודיעו ביוניפי"ל כי גם בעקבות חוסר חידושו המלא של המנדט, וגם בעקבות קשיים כלכליים של האו"ם עצמו, הכוח יחל בצמצום נרחב של כוחותיו ותשתיותיו, שיועברו אל צבא לבנון. על פי גורמי יוניפי"ל מרבית הכוחות הלוחמים צפויים לעזוב כבר עד שנת 2027, כשהזרוע אמורה לסיים את פעילותה לקראת אמצע אותה שנה.

מדובר בשינוי משמעותי בנוף הלבנוני, שמגיע גם בעקבות החשיפה שזכה לא הארגון במהלך המלחמה, בה זוהה כגורם אכיפה לא אפקטיבי כנגד חיזבאללה, שתחת פיקוחו בנה תשתיות צבאיות שלא היו מביישות צבא סדיר.