יו"ר סבא"א מזהיר: "איראן עדיין יכולה לפתח 12 פצצות אטום"

מנהיג איראן עלי חמינאי (צילום: עמוד הטוויטר של רשת PressTV) צילום: מנהיג איראן עלי חמינאי (צילום: עמוד הטוויטר של רשת PressTV)

יושב ראש סוכנות סבא"א למעקב גרעיני מזהיר כי לא השיגו מעקב אפקטיבי על האורניום המועשר באיראן, ומסביר כי ייתכן ואיראן תפתח ממנו עד 12 פצצות אטום בהפתעה

רפאל גרוסי, יושב הראש של סוכנות המעקב והפיקוח של האו"ם אל תחום הגרעין, שיגר היום אזהרה חמורה אל מדינות העולם, והזהיר כי אם לא יבוצעו פעולות לאיתור והשמדת מלאי האורניום המועשר של איראן, היא עדיין תוכל לפתח פצצות גרעיניות רבות.

על פי גרוסי "אין לנו מעקב אפקטיבי אחרי מצבור של מאות קילוגרמים של אורניום מועשר ביותר שנמצא בידי או בתוך איראן". חשף גרוסי, והוסיף: "החומר שם, הוא קיים, טכנית איראן יכולה ממנו מספר פצצות, אולי עד 12 פצצות גרעיניות פעילות".

גורמים בסביבת יושב הראש הסבירו כי "למרות הרושם שהחומר נותר קבור מתחת להריסות, לא ניתן לוודא את הדבר, וקיים תרחיש מדאיג של פיתוח גרעיני מפתיע".

לפני מלחמת 12 הימים בין ישראל ואיראן, המשטר האיראני החזיק ב-400 ק"ג של אורניום מועשר ברמה גבוה של מעל ל-60 אחוזים, במרחק נגיעה מדרגת נשק, ועל כן קיים חשש כי המשטר יוכל לפרוץ בתהליך קצר אל נשק גרעיני.