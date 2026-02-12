האיחוד האירופי סייר בסבסטיה בליווי ארגון שמאל: "אתר פלסטיני"

ארגון השמאל הקיצוני "עמק שווה", ארגן סיור לנציגי האיחוד האירופי בסבסטיה, בשרידי בירת ממלכת ישראל כחלק מהמאבק נגד "ההשתלטות הישראלית על אתרי ארכאולוגיה פלסטינים". ארגון עד כאן: "הגיע הזמן למנוע מהם כניסה לישראל כל עוד הם משתפים פעולה עם רשות הטרור!''

ארגון השמאל הקיצוני "עמק שווה", ארגן סיור לנציגי האיחוד האירופי בסבסטיה, בשרידי בירת ממלכת ישראל בסבסטיה כחלק מהמאבק נגד "ההשתלטות הישראלית על אתרי ארכאולוגיה פלסטינים". ארגון עד כאן: "הגיע הזמן למנוע מהם כניסה לישראל כל עוד הם משתפים פעולה עם רשות הטרור!''

הסיור התבצע יחד עם ראש הכפר הפלסטיני הסמוך. בדף הפייסבוק של האיחוד האירופי, כונה האתר של ממלכת ישראל, "אתר ארכיאולוגי פלסטיני ".

בפוסט נכתב יחד עם סרטון של נציג האיחוד עומד בשרידי בירת ממלכת ישראל: "התיאטרון הרומי באתר הארכיאולוגי הפלסטיני בסבסטיה, נציג האיחוד האירופי בפלשתינה אלכסנדר סטוטסמן מזמין אתכם לשמר את המורשת ואת מורשתו להיות חי, מוכר ותוסס שוב".

עד כאן: הגיע הזמן למנוע מהם כניסה לישראל כל עוד הם משתפים פעולה עם רשות הטרור!''

מארגון עד כאן נמסר בתגובה: ''בעבר חשפנו כיצד מנכ"ל הארגון לשעבר, יהונתן מזרחי הצהיר שמבחינתו עדיף שאתר ארכיאולוגי יהיה קפוא מאשר שיעבור לידיים של המתנחלים. יו''ר הועד המנהל הנוכחי הוא רפי גרינברג שפעל נגד השתתפות אקדמאים בכנס ארכיאולוגיה של משרד המורשת שעסק באיו''ש. זמן רב אנחנו מתריעים מפני פעילות נציבות האיחוד האירופי ברש''פ. הגיע הזמן למנוע מהם כניסה לישראל כל עוד הם משתפים פעולה עם רשות הטרור!''

ארגון עמק שווה הוא ארגון שמאל שפועל על פי הגדרתו: "למען זכויות תרבות ומורשת ושמירה על אתרי העתיקות כנכס ציבורי, השייך לכל הקהילות והעמים אנו רואים בארכיאולוגיה אמצעי לגישור וקירוב בין עמים ותרבויות ומאמינים כי הממצא הארכיאולוגי אינו צריך ואינו יכול להוות אמצעי להוכחת בעלות של עם או של בני דת כלשהי על המקום".

מלחמה בשימור ההיסטוריה היהודית

הסיור הוא גם כחלק מהמאבק של הארגון בחוק שעבר בקבינט בהובלת השרים סמוטריץ' וכ"ץ, נגד הרס העתיקות שמבוצע בידי הרשות הפלסטינית.

כזכור בתחילת השבוע הקבינט המדיני-ביטחוני אישר שורת החלטות דרמטיות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ ושר הביטחון ישראל כ"ץ - המשנות מן היסוד את המציאות המשפטית והאזרחית ביו"ש. המהלכים, שגובשו בהובלת מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, נועדו להסיר חסמים בני עשרות שנים, לבטל חקיקה ירדנית מפלה ולאפשר פיתוח מואץ של ההתיישבות בשטח.

אחת מההחלטות הייתה להרחיב את פעולות הפיקוח והאכיפה גם לשטחי A ו-B בכל הנוגע לעבירות מים, פגיעה באתרי ארכיאולוגיה ומפגעים סביבתיים המזהמים את האזור כולו.

