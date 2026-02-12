שנתיים אחרי הטבח: ממצא מצמרר אותר בעוטף עזה

שנתיים אחרי השבעה באוקטובר, תושב קיבוץ נירים שיצא להליכה מצא על הקרקע ממצא מצמרר. זו ההערכה של מערכת הבטחון

יותר משנתיים חלפו מאז השבעה באוקטובר, אך אדמת עוטף עזה ממשיכה לפלוט ממצאים מצמררים מאותו יום גורלי. תושב קיבוץ נירים, שיצא לאחרונה להליכה שגרתית בשבילי הקיבוץ, מצא להפתעתו תעודת זהות פלסטינית של תושב עזה המוטלת בשטח.

על פי הדיווח של שי לוי באתר 'מאקו', מבדיקה ראשונית של גורמי הביטחון עולה כי מדובר בתעודה השייכת לאחד המחבלים שפשטו על הקיבוץ ב-7 באוקטובר. החשד מתחזק נוכח העובדה שבשנים שקדמו למתקפה לא הועסקו פועלים פלסטינים בתוך קיבוץ נירים, מה ששולל את האפשרות כי מדובר בתעודה שנשכחה לפני המלחמה.

כזכור, נירים היה אחד היישובים הראשונים אליהם חדרו המחבלים. בשעה 06:42 בבוקר ה-7 באוקטובר פשטו על הקיבוץ למעלה מ-160 מחבלים שביצעו מעשי רצח, חטיפה והצתה. בקרבות בקיבוץ נרצחו שמונה אזרחים וחיילים, וחמישה נוספים נחטפו לעזה.

גורמי ביטחון באוגדת עזה מציינים כי גם בחלוף הזמן, השטח עדיין "מספר את הסיפור". מדי פעם נחשפים בשטחי העוטף פריטים שנותרו מהקרבות, החל מציוד טקטי ומסמכים ועד לאמצעי לחימה ומטענים מאולתרים. כל ממצא כזה מועבר לבדיקה מודיעינית בניסיון להשלים את התמונה על מסלול המחבלים וזהותם.

עבור תושבי נירים, ששבו לשקם את חייהם בקיבוץ, גילויים מעין אלו הם תזכורת כואבת ויומיומית למתקפה. בצה"ל קוראים לציבור לנהוג בזהירות מרבית: במקרה של מציאת פריט חשוד או אמצעי לחימה בשטח, יש להימנע ממגע ולדווח מידית לכוחות הביטחון.