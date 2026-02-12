עשרות פעילי ימין נכנסו ללבנון: "צריך לחדש את ההתיישבות"

עשרות פעילי תנועת עורי צפון, חצו את הגבול ונכנסו ללבנון, הפעילים עורכים נטיעות בדרישה לחדש את ההתיישבות בלבנון "זה נכון לביטחון וזה צעד מתבקש ערכית והיסטורית"

הפעילים חצו את הגדר, באזור היישוב יראון, והם עורכים כעת נטיעות עצים בתוך שטח לבנון. הפעילים נושאים שלטים - "מכים שורשים - נוטעים ביטחון".

צילום: תנועת עורי צפון

הם קוראים למדינה לחדש את ההתיישבות היהודית בלבנון. התנועה הוקמה לזכר הלוחם ישראל סוקול הי"ד שנפל במלחמת חרבות הברזל ובני משפחתו בין הפעילים.

מדינת ישראל חייבת לחדש את ההתיישבות בלבנון



אנה סלוצקין, מראשי עורי צפון אמרה: "הגענו לפה היום, לטעת עצים ולהכות שורש באדמת ארצנו, ללא קשר לגדרות. מדינת ישראל חייבת לחדש את ההתיישבות בלבנון, זה נכון היסטורית, זה נכון ביטחונית וזה נכון ערכית."

פעילות הנטיעות מגיעה לאחר שבחודשים האחרונים שיגרו הפעילים מכתבים לרמטכ"ל, לשר הביטחון ולראש הממשלה. בין השאר הזהירו אנשי תנועת עורי צפון מפני חזרת חיזבאללה לגבול "אם לא ינקוט צה"ל ביד קשה – הטבח בתושבי הצפון הוא רק עניין של זמן. אף גורם זר, לא צבא לבנון ולא יוניפי"ל, לא יוכל לערוב לביטחון תושבי הצפון מלבד צה"ל.

מהתנועה נמסר: "דרום הלבנון הינו חלקת מנחלת אבותינו, בו התקיימה התיישבות יהודית במשך אלפי שנים. על מנת להבטיח את ביטחון תושבי הצפון יש לקדם בניית התיישבות אזרחית בדרום הלבנון, בסמוך למוצבי צה"ל. רק שילוב של שליטה צבאית בכל דרום לבנון והתיישבות אזרחית יביא לביטחון מלא בגבול הצפון", נכתב.

מצה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום תצפיות צה"ל זיהו התקהלות של כ-20 אזרחים ישראלים במרחב הגבול של מדינת ישראל עם לבנון. במהלך ההתקהלות, שני חשודים חצו את גדר הגבול במרחב יראון.

"כוחות צה"ל עצרו את החשודים, החזירו אותם לשטח מדינת ישראל והם הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל. צה"ל מגנה בתוקף את האירוע ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל".