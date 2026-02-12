תאונה קטלנית בדרום: בן 30 נהרג מפגיעת רכב סמוך לנבטים

גבר כבן 30 נהרג בתאונה שהתרחשה בין מספר כלי רכב בכביש 25 סמוך לנבטים. צוותי מד"א מצאו את הגבר מחוסר הכרה, ללא דופק ונשימה, ופינו אותו תוך כדי ביצוע פעולות החייאה לבית החולים - שם נקבע מותו

הקטל בכבישים: גבר כבן 30 נפצע באורח אנוש בתאונת דרכים שהתרחשה הערב (חמישי) בין מספר כלי רכב בכביש 25 בסמוך לנבטים. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ובהמשך פינו אותו תוך כדי ביצוע פעולות החייאה לבית החולים סורוקה - שם נקבע מותו.

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

פרמדיקים במד"א עדן מילמן ורוני כהנא, וחובש בכיר וליד גרגאוי, סיפרו כי "הפצוע היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה בראשו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו". כאמור, מותו של הפצוע נקבע בהמשך בבית החולים.

מהמשטרה נמסר כי בוחני תאונות הדרכים של מרחב נגב פתחו בחקירת נסיבות התאונה, כשהשוטרים הגיעו לזירה לצורך בחינת המקום.