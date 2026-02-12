4 בני אדם נפצעו בתאונה בכביש 2 בצפון: בן 23 במצב קשה

תאונה קשה הבוקר בכביש החוף, כאשר צעיר נפצע באורח קשה ועוד 3 בני אדם נפצעו בהתנגשות של 2 כלי רכב לפנות בוקר. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה

צעיר בן 23 נפצע קשה בתאונת דרכים הבוקר (חמישי) בכביש 2 בצפון.

התאונת התרחשה בין 2 כלי רכב בכביש 2 בסמוך ליישוב החותרים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח רמב"ם 4 פצועים, בהם: צעיר בן 23 במצב קשה, בהכרה עם חבלה בבטן, אישה כבת 35 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים ו-2 פצועים נוספים במצב קל.

פרמדיקים במד"א ישי לוי, מוחמד חאזם ומחמוד קאסם, סיפרו: "ראינו 2 רכבים כשחלקו האחורי של אחד הרכבים מרוסק לחלוטין. בתוך אחד הרכבים היה גבר כבן 25 כשהוא בהכרה וסובל מחבלה קשה בבטן ו-2 פצועים במצב קל. ברכב השני הייתה אישה בשנות ה-30 עם חבלות בראש ובגפיים. הענקנו לכלל הפצועים טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים."