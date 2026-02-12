מנחם הורוביץ ביוידוי חושפני: "קשה להתמודד עם זה"

במשך 34 שנים הסתיר עיתונאי חדשות 12, מנחם הורוביץ, את הסוד המשפחתי שלו. כעת הפתיחות יוצאת דופן הוא משתף במה שרק מעטים ידעו עד היום

במשך שלושה עשורים היה מנחם הורוביץ הפנים המוכרות והמחויכות של חברת החדשות, אך מאחורי הקלעים הסתתר סיפור משפחתי מורכב שנשמר בסוד כמעט מוחלט. בריאיון חשוף ומרגש לרפי רשף בתוכנית "אינטימי", שיתף הורוביץ לראשונה בקשיים האדירים הכרוכים בגידול בנו חגי, בן 34, המאובחן עם אוטיזם בתפקוד נמוך.

הורוביץ תיאר פתיחות נדירה את רגעי המשבר והאלימות בבית: "יש מדי פעם התפרצויות שכוללות מכות, אלו דקות קשות ומפחידות", סיפר. לדבריו, מכיוון שחגי הוא גבר בוגר, ההתמודדות הפיזית הופכת למאתגרת ומסוכנת. "הוא תקף גם אותי וגם את תחיה (אשתו). כשזה קורה, אני תופס אותו כי מדובר בגבר ולא בילד קטן. הוא לא עונה כשמדברים אליו, רק מרגישים שזה עומד להתפרץ כשהוא תופס את החולצה שלו ואוכל אותה".

גם המציאות הביטחונית המתוחה לא פוסחת על המשפחה, כאשר חגי מסרב להיכנס למרחבים מוגנים בעת אזעקות: "כשיש אזעקה אני נשכב עליו, או שצריך לברוח כדי להציל את החיים. אלו זמנים קשים", שיתף הכתב הוותיק.

כשנשאל מדוע בחר לשמור את המצב בסוד במשך עשורים רבים, הסביר הורוביץ כי העדיף להקרין שמחה לסביבה: "אני אוהב לראות אנשים מחייכים ומחבקים, פחות דמעות". עם זאת, כשהוא מתקרב לגיל 70, החששות מהעתיד מתחילים לצוף: "אנחנו חרדים לראות מה יהיה איתו עוד כמה עשורים. יש לו אחים שיסייעו לו, אבל אני מתפלל שהסובבים יבינו כשהוא במצוקה. זו התפילה היחידה שלי".