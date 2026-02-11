עצומה לרמטכ"ל: אם תשלב בנות בטנקים לא נתגייס לחיל שיריון

עשרות אנשי חינוך סרוגים חתמו על עצומה המיועדת לרמטכ"ל בה הם מתרים כי שילוב בנות בחיל השיריון יגרום להם שלא להתגייס לחייל - בדומה למה שקרה בחיל התותחנים.

במכתב שהגיע לידי סרוגים, ועליו חתומים עשרות רבנים ומחנכים הם כותבים לרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר בין השאר:

"אנו, רבנים ומחנכים המלווים אלפי תלמידים בדרכם אל שדה הקרב, פונים אליך מתוך דאגה עמוקה לעתיד צה"ל ולביטחון ישראל. תלמידינו, המתחנכים על ערכי הנצח של תורתנו הקדושה, משרתים בחוד החנית של צה"ל מתוך מסירות נפש ורואים בשירותם חובה דתית ולאומית עליונה.

העצומה נגד שילוב בנות בחיל השיריון צילום: ללא

"דווקא מתוך מחויבות זו, אנו חרדים נוכח המגמה המואצת לשילוב נשים ביחידות הקצה הלוחמות והמתמרנות". ובהמשך: "הקדושה והצניעות במחנה הצבא אינה עניין פרטי של החייל הדתי, אלא תנאי יסודי לחוסנו של הצבא כולו ולסיוע האלוקי בשדה הקרב".

לא נתגייס לחיל השיריון

בשנתיים האחרונות הבליגו הלוחמים בשל הצורך הדחוף במלחמה, אבל עכשיו הם מסבירים את הסיבה מדוע הפסיקו לשתוק:

"אולם כעת, כאשר מסתמנת מגמה להעדיף את ערך ה"שוויון" על פני ערך הניצחון והיעילות המבצעית, אין ביכולתנו להחריש עוד. השכול הכבד והפציעות הקשות שספגו תלמידינו מעידים כאלף עדים על החינוך לאהבת ישראל שקיבלו, אך לא נוכל לעמוד מנגד כאשר המרקם העדין של צבא העם נפגע".

בסיום המכתב הם משגרים את האיום להפסיק להתגייס לחיל השיריון: "הפיכת חיל השריון לחיל מעורב, כפי שנעשה בחיל התותחנים, תעמיד את תלמידינו בפני סתירה בלתי אפשרית בין אמונתם לבין שירותם המבצעי. בלב כואב אנו מתריעים: מהלך זה ידיר בפועל את רגליהם של לוחמים יראי שמיים מחיל חשוב זה, ויביא להחלשת המערך הלוחם כולו".

"הכניעה לאג'נדות חברתיות זרות על חשבון המקצועיות והערכי הנצח של לוחמנו פוגעת בביטחון המדינה".