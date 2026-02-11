אירוע חריג בירושלים

יממה בלבד לאחר שריפת הטרקטור, אלמונים השליכו בקבוקים עם חומר חשוד לעבר עובדים באתר הרכבת. במשטרה בודקים: האם מדובר בניסיון פגיעה באמצעות חומצה?

המתח ברחוב בר אילן בירושלים עולה מדרגה: יממה אחת בלבד לאחר אירוע ההצתה באתר העבודות של הרכבת הקלה, נרשם הערב אירוע חריג ומסוכן נוסף המכוון נגד הפועלים במקום.

על פי דיווחו של לירן תמרי, אלמונים השליכו לפני שעה קלה בקבוקים המכילים חומר חשוד לעבר פועלים שעסקו בעבודות התשתית בתוך האתר. כוחות משטרה שהוזעקו למקום פתחו בחקירת נסיבות האירוע, כאשר החשד המרכזי שנבדק בשעה זו מעורר דאגה רבה.

גורם במשטרה מסר כי "נבדק אם הבקבוקים שהושלכו הכילו חומצה שנועדה לפגוע פיזית בפועלים". החומר החשוד נלקח לבדיקת מעבדה כדי לקבוע את זהותו המדויקת.

אירוע זה מצטרף לשרשרת של התנכלויות נגד עבודות הרכבת באזור, לאחר שרק אתמול עלה באש טרקטור באתר כתוצאה מהצתה מכוונת. במשטרה רואים בחומרה את הניסיון לפגוע בחיי אדם וממשיכים בסריקות אחר החשודים במעשה.