ירושלים: תינוק בן ארבעה חודשים לא התעורר משנתו

תינוק בן ארבעה חודשים משכונת קריית משה בירושלים פונה היום (חמישי) לבית החולים שערי צדק לאחר שלא לא התעורר משנתו . הוא פונה עם דופק בתום פעולות החייאה.

פראמדיק 'צוות הצלה' אבי שיף והחובשים יענקי גרינוולד ורפאל שלמה לופס סיפרו: "כשהגענו למקום מסרו לנו תינוק בן ארבעה חודשים, ללא דופק וללא נשימה לאחר שלדברי המטפלת לא התעורר משנתו.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב, הנשמות ומתן תרופות מצילות חיים, ובחסדי שמיים ליבו שב לפעום, והוא פונה במצב קשה להמשך טיפול בבית חולים שערי צדק בירושלים".

כונן הצלה ללא גבולות נחמן שי רביבו סיפר: “עם הגעתנו למקום, הובילו אותנו לפעוט כבן ארבעה חודשים ללא דופק וללא נשימה. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, שכללו עיסויי לב ומתן תרופות. לאחר מאמצי החייאה ממושכים חזר הדופק, והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א להמשך טיפול רפואי בביה״ח שערי צדק

משערי צדק נמסר: "למלר״ד ילדים במרכז הרפואי שערי צדק הגיע תינוק בן ארבעה חודשים תוך כדי החייאה שהחלה בשטח. לאחר מאמצי החייאה והמשך טיפול במלר״ד, הועבר התינוק למחלקה לטיפול נמרץ ילדים במצב קריטי".