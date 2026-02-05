בהתאם לצו אלוף החדש: שופל פלסטיני הוחרם

​שופל פלסטיני שביצע עבודות לא חוקיות בשטחי C סמוך לח'רבת זיף שבהר חברון, הוחרם אתמול ע"י כוחות צה"ל. האירוע התרחש אתמול (רביעי) במהלך סיור משותף של רכזי השטח של תנועת רגבים והמועצה האזורית הר חברון

במהלך הסיור, נצפה שופל ומשאית פורצים דרכים חדשות לא חוקיות, ודווח על כך לכוחות הביטחון. כוחות הביטחון שהגיעו למקום והחרימו את הכלי ההנדסי.

כזכור צו חדש של אלוף פיקוד מרכז, נכנס לתוקף השבוע. הצו קובע לראשונה מסלול מנהלי לאכיפה במקרים של שימוש בכלי עבודה וחומרי בנייה לצורך עבירות בנייה ופלישה לקרקעות ביהודה ושומרון.

על פי הצו, עם תפיסת ציוד הנדסי כבד כגון טרקטורים, שופלים ובאגרים, או חומרי בנייה ששימשו לביצוע עבירה, צה"ל והמנהל האזרחי יהיו רשאים לפעול במסלול של תפיסה מנהלית, ללא צורך בהמתנה להליכים פליליים ממושכים.

לפי הצו שנכנס, יינתנו 60 יום בלבד לשחרר את הכלי תוך הפקדת ערבון בסכום של 50 אלף שקלים והתחייבות לא לבצע עבירה מסוג זה. במידה ולא יעמוד בכללים - הכלי יושמד או יחולט.

עד היום: לא בוצעו החרמות

​עד היום, תפיסת רכוש ששימש לעבירות בנייה או פלישה לקרקע התבצעה במסגרת הדין הפלילי במסלול איטי ומסורבל, שבו העבריינים יכלו לעתור ולדרוש את שחרור הציוד בטענות פרוצדורליות. בשל הקושי המשפטי ועלות האחזקה שהוטלה על המדינה, לא בוצעו כלל החרמות בתקופה האחרונה.

​רועי דרוקר, מנהל מרחב יו"ש ברגבים: "באגר שפורץ דרך אינו שונה מטנק שדורס גדר. אנו מברכים את הכוחות על הפעילות החשובה אל מול הסכנה האסטרטגית החמורה של מדינת טרור בלב הארץ. הצו החדש של אלוף הפיקוד הוא בשורה ציונית חשובה והמבחן עובר לשטח".

​מהמועצה האזורית הר חברון נמסר: "בזכות הדיווח המהיר ופעולה נחושה של כוחות הצבא בשטח, הכלי המכני הוחרם והעבודות הופסקו באופן מיידי. נמשיך להיות שומרי הסף של אדמות הלאום. מועצת הר חברון רואה בחומרה כל ניסיון לקבוע עובדות בשטח בניגוד לחוק ותמשיך לפעול ללא פשרות, בשיתוף פעולה עם גורמי האכיפה, כדי למנוע השתלטות על המרחב ולשמור על המשילות במועצה ובסביבתה".