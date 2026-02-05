זיו שילון יוצא להגנת עידן עמדי: "בסוף הכל עדתי"

הסערה סביב הביקורת של הסופרת שירה גפן על הקמפיין החדש של עידן עמדי מסרבת להירגע. לאחר שגפן ביקרה את התיעוד העצמי של עמדי וכינתה את הפוסטר "מביך", יוצא זיו שילון, פצוע צה"ל ודמות ציבורית מוערכת, להגנה על עמדי ותוקף את גפן.

"כאחד שיודע לזהות רודפי פרסום ממרחק קילומטרים, אני חותם על זה ששום דבר שעידן עשה בשנתיים האחרונות לא נעשה לטובתו האישית", כתב שילון בפוסט נוקב. "זה בא ממקום נקי וטהור. הבן אדם כמעט נהרג בהגנה על אחרים, שכב בבית חולים, איבד חברים, חזר לצבא ואז עלה להופיע. זה ניצחון הרוח במלוא הדרו".

"הקבלן המזרחי הפך ליותר חזק מהקליקה שלך"

שילון לא חסך בביקורת על הרקע לביקורת של גפן, וטען כי מדובר בעניין עדתי ותרבותי עמוק. "בסוף הכול עדתי, והכול קשור לילד שאנחנו. כשראית אותו בפוזה של משורר, התפוצצת! עברה לך בראש המחשבה: 'גם את השירה והפואטיקה לקחו לנו? זה הרי שלנו וזה מה שנשאר'".

לדברי שילון, ההצלחה של עמדי יחד עם חברת הבנייה של יגאל דמרי מייצגת שינוי במאזני הכוח בחברה הישראלית: "מגיעים לו אלף קמפיינים, ובמקרה גם אצל דמרי 'הקבלן המזרחי', שהפך להרבה יותר חזק מהקליקה שלך".

בין פוסט-טראומה לתקווה לשלום

בפסקה מרגשת ואישית, התייחס שילון גם לאביה של שירה, יהונתן גפן ז"ל, והשווה בין הדרך שבה דורות שונים מתמודדים עם טראומת המלחמה. "אולי זה גם נוגע במקום שבו אבא שלך לא נתן לטראומה במה כזו, והחליף אותה בתקווה גדולה מדי לשלום. אני מקבל גם את זה וגם את זה".

לסיום, שלח שילון מסר ישיר לגפן: "שירה, נגמר! עידן לא לקח לך את הספרות. היא גם שלו. ובענק. תשאלי דור שלם, שהשירים שלו הולכים איתו בכל צעד ובכל זיכרון".