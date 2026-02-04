הרוג ושני פצועים בפיצוץ רכב בקרית ים

האלימות ברחובות נמשכת. בשדרות הפלמ"ח בקרית ים אירע פיצוץ ברכב ובו שלושה גברים. מותו של אחד הגברים נקבע על ידי חובשים שהגיעו למקום הפיצוץ.

עוד שני פצועים באורח קשה פונו לבית החולים רמב"ם בחיפה.

ממד"א נמסר: "חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח רמב"ם 3 פצועים, בהם: גבר כבן 40 במצב אנוש תוך פעולות החייאה, נער כבן 13 במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית, מורדם ומונשם, וגבר כבן 30 במצב קשה, בהכרה, עם חבלה רב מערכתית".

זירת הפיצוץ בקרית ים (דוברות מד צילום: דוברות מד

חובש רפואת חירום מתנדב במד"א אבנר אוחיון ופראמדיק מד"א מוחמד חאזם סיפרו:

" כשהגענו לזירה הייתה המולה רבה, ראינו את הרכב כשהוא מעלה עשן וסביבו שכבו 3 פצועים. גבר כבן 40, היה מחוסר הכרה, עם חבלה רב מערכתית קשה, העלנו אותו אל ניידת הטיפול הנמרץ ומיד התחלנו בפינוי דחוף לבית החולים כשמצבו אנוש תוך שאנו מבצעים בו פעולות החייאה. נער כבן 13 היה בהכרה מלאה עם חבלות קשות, הרדמנו ונשמנו אותו. וגבר נוסף כבן 30, היה בהכרה מלאה גם עם עם חבלות קשות, פנינו את שניהם במהירות לבית החולים כשמצבם מוגדר קשה".

משה דב כהן, אריאל בן אלבז ושלום כהן חובשים באיחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי נשמע פיצוץ מרכבם, הענקנו טיפול רפואי ראשוני לשלושה פצועים בניהם: גבר כבן 40 במצב אנוש שפונה תוך כדי פעולות החייאה, גבר בן 30 ונער בן 13 במצב קשה ולאחר מכן הם פונו לבית החולים רמב"ם להמשך טיפול רפואי".

המשטרה עדכנה כי אחד הפצועים מת בדרך לבית החולים. זהותם של הנפגעים עוד לא ידועה. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע הוא פלילי.