צה״ל ושב"כ הודיעו כי מוקדם יותר היום (רביעי) חוסל עלי רזאינה, מפקד חטיבת צפון רצועת עזה של הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. על פי ההודעה, התקיפה בוצעה בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש שאירעה במהלך הלילה.

לפי צה״ל ושב״כ, רזאינה היה אחראי במסגרת תפקידו על פריסת פעילי הארגון ועל גיבוש תוכנית ההגנה של חטיבת צפון הרצועה, וכן היה חבר במועצה הצבאית של הארגון. בנוסף, פעל לתיאום מול חמאס לצורך קידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה״ל.









צילום: צילום: דובר צה"ל

עוד נמסר כי במהלך המלחמה פיקד רזאינה על החזקת חטופים בידי הג׳יהאד האיסלאמי בצפון רצועת עזה. מאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף, פעל לשיקום חטיבת צפון הרצועה.

במערכת הביטחון ציינו כי בתקיפה נסגר מעגל מול גורם שהיה מעורב בפעולות טרור חמורות נגד מדינת ישראל ואזרחיה. צה״ל ושב״כ הדגישו כי ימשיכו לפעול נגד כל ניסיון להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי ישראל.