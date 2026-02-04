נתניהו בהחלטה דרמטית: שדה התעופה החדש יוקם בציקלג שבנגב

לאחר שנים של דיונים קדחתניים, ראש הממשלה נתניהו החליט לבנות את שדה התעופה החדש של ישראל בציקלג שבנגב, האם ההחלטה תעמוד במבחן הזמן?

ראש הממשלה נתניהו הודיע, כי לאחר שורה של דיונים משותפים הכללו גורמי מקצוע משורה של משרדים ממשלתיים וארגונים אזרחיים, ולאחר דיונים עם שרת התחבורה מירי רגב, וסגן השר אלמוג כהן, הוחלט על פיתוח שדה התעופה הבינלאומי החדש של ישראל באזור ציקלג שבנגב.

בהודעה משותפת למשרד ראש הממשלה, משרד התחבורה ומשרד האוצר נמסר כי ביום ראשון הקרוב תובא לאישור הממשלה הצעת מחליטים לקביעת המיקום. ההחלטה התקבלה בתום דיון בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות בכירי האוצר, התחבורה והביטחון. בממשלה מדגישים כי הקמת שדה תעופה בינלאומי משלים היא צורך לאומי נוכח הגידול המתמשך במספר הטסים, וכי הבחירה בדרום מהווה בשורה כפולה לענף התעופה ולנגב. השדה צפוי לייצר אלפי מקומות עבודה, לחזק את הכלכלה האזורית ולהוות מנוע צמיחה משמעותי. מטעם שרת התחבורה נמסר: "זו החלטה היסטורית שמחזקת את שמי ישראל, את הכלכלה ואת הנגב. שדה תעופה בינלאומי משלים בדרום הוא מנוע צמיחה אדיר, שייצר תעסוקה, יפתח הזדמנויות חדשות ויחבר את הנגב למרכזי הפעילות של ישראל והעולם".

לבסוף עולה השאלה, האם החלטה זו תעמוד במבחן הזמן, או שכמו החלטות אחרות ורבות שכבר קבעו בעבר מיקומים לשדה התעופה החדש, גם זו תהיה זמנית בלבד.