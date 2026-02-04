השר אלקין חושף: "הייעוץ המשפטי עיכב סיוע לצפון במשך חצי שנה"

בראיון לנחום פרי באולפן סרוגים, חושף השר האחראי לשיקום הצפון והדרום את הבירוקרטיה המשפטית שקדמה להחלטות הממשלה, מסביר מדוע התנגד לדרך בה הוביל יריב לוין את הרפורמה, ומבהיר לגבי עזה: "אנחנו נותנים צ'אנס לטראמפ כי הוא שותף, אך אם זה לא יעבוד – צה"ל יפעל"

השר במשרד האוצר האחראי על שיקום הצפון והדרום, זאב אלקין (הימין הממלכתי), הגיע לאולפן סרוגים לראיון אחד על אחד במסגרת התכנית "כיפות ברזל" בהגשת נחום פרי.

השר זאב אלקין בראיון אולפן סרוגים

בשיחה פתוחה, פורס אלקין את התוכניות האסטרטגיות לשיקום חבל הארץ הצפוני, תוקף בחריפות את ההתנהלות המשפטית שמעכבת החלטות קריטיות וגם את כישלון הרפורמה המשפטית, ומתייחס לאתגרים הביטחוניים בעזה ביום שאחרי.

" לא רק שיקום – פיתוח ושינוי האזור קדימה "

בראשית הראיון, מבקש השר אלקין להבהיר כי המלאכה בצפון אינה מתחילה כעת, אלא נמצאת בעיצומה. לדבריו, הממשלה כבר אישרה סכומי עתק לטובת האזור.

"השיקום הוא בעיצומו", אומר אלקין. "עד לישיבת הממשלה בקריית שמונה, הממשלה כבר אישרה 6 מיליארד שקל לטובת שיקום ופיתוח הצפון. אגב, אני מתעקש לא לדבר רק על שיקום. המטרה היא לפתח ולשנות את האזור קדימה".

השר פירט על ההחלטות שהתקבלו בישיבת הממשלה המיוחדת שנערכה השבוע בצפון: "אישרנו שם שתי החלטות ממשלה בעלות כוללת כמיליארד שקל נוסף... עכשיו אנחנו כבר מדברים לא על שישה אלא על 7 מיליארד שקל שהושקעו באזור קו העימות". הכספים, לדבריו, מיועדים בין היתר לחיזוק הצמיחה הדמוגרפית, סיוע למשפחות שיעברו לגור באזור, הקמת מוקד רפואי ואפילו ניסיון להפעיל טיסות מקריית שמונה למרכז.

גולת הכותרת, לפי אלקין, היא ההחלטה ההיסטורית על הקמת אוניברסיטה בגליל: "זה אירוע ש-20 שנה ניסו להקים... הממשלה הקצתה ביום ראשון סכום חסר תקדים, כמעט 600 מיליון שקל... להפיכת קריית שמונה לעיר אוניברסיטאית והקמת אוניברסיטה עשירית ציבורית".

ביקורת חריפה על הייעוץ המשפטי: "חצי שנה להגדיר אזור סיוע "

אחד הנושאים הכואבים שהעלה השר הוא הסחבת המשפטית. אלקין מתאר מציאות אבסורדית שבה ויכוחים בין יועצים משפטיים עיכבו סיוע דחוף לתושבים ולעסקים.

"כשנכנסתי לתפקיד... שאלתי את עצמי מה אותו אזור שאותו רוצים לפתח? אמרו לי ברור, 9 קילומטר מקו הגבול... אמרתי מצוין. אמרו לי 'לא מצוין. עכשיו הייתה מלחמה, צריך להוכיח מחדש שזה 9 קילומטר'", משחזר אלקין.

לדבריו, התהליך הפך לסיוט בירוקרטי: "התחיל הסשן של היועץ המשפטי של משרד האוצר, עם היועץ המשפטי של משרד רה"מ, עם היועץ המשפטי של מערכת הביטחון ועם היועץ המשפטי במשרד המשפטים. דיונים אתה לא תאמין. חצי שנה לקח להגדיר את האזור שלא רוצים לעזור וזה לא היה נגמר, אם פשוט לא הייתי לוקח את זה לידי... חיכינו עם ההחלטה על סיוע לעסקים בהיקף 600 מיליון שקל... עד הקיץ כדי שיהיה אפשר להעביר אותה כי לא הייתה הגדרה משפטית".

דוגמה נוספת שנתן השר נוגעת לתוכנית החינוך: "הכנו פרק ראשון... תוכנית שהייתה אמורה להביא מיליארד וחצי שקל כמעט לנושא של החינוך... אמרו לנו 'לא לא לא... לנו יש מסורת במשרד המשפטים... שעל בסיס חוות דעת ביטחונית אפשר רק החלטה לשנתיים'. אמרתי 'אתם לא רציניים, הרי הכסף לא יישמר, אנחנו רוצים לתת אופק'... המערכת הזאת פשוט חייבת תיקון מאוד מאוד משמעותי כדי להבין שבסוף יש חיים אמיתיים".

על הרפורמה המשפטית: "אמרתי ליריב לוין – אתה הולך רחב מדי ומהר מדי "

אלקין, שהיה בעברו שותף ליוזמות לשינוי מערכת המשפט, מתייחס לכישלון הרפורמה במתכונתה הנוכחית ומסביר את גישתו הפרגמטית.

"הייתי בין הראשונים שיחד עם יריב לוין הרימו את הדגל של חקיקה בנושא המשפטי", מזכיר אלקין. עם זאת, בזמן אמת הוא הזהיר את לוין מהמהלך: "אמרתי לו אז – אני בעד רפורמה משפטית... אמרתי לו, 'אתה הולך רחב מדי, מהר מדי, וזה בסוף יתקע ולא יקרה כלום'. ולכן הצעתי לו אז ללכת למעשה חתיכות-חתיכות, בצורה הדרגתית כדי להוריד חלק מההתנגדות".

כהוכחה לשיטתו, מציין אלקין את פסיקת השופט סולברג מהשבוע האחרון: "הנה רק אתמול התקבל פסק דין בבית משפט העליון בניגוד לעמדתו של השופט עמית. מי הוביל את זה? השופט סולברג... זה הזדמנות להגיע להסכמות כאלה שיישארו גם בכנסת הבאה. הרי מה החוכמה פה? אתה יכול להעביר חוק אבל אם יבטלו לך את זה בכנסת הבאה אז מה עשית?".

" אם הדרך של טראמפ לא תעבוד – נלך בדרך הרעה "

בסיום הראיון התייחס השר אלקין למצב בעזה ולתוכניותיו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ לאזור. אלקין מדגיש כי אסור להשאיר את חמאס בשלטון, לא צבאית ולא אזרחית.

"כל המלחמה הזאת הרמתי דגל, אמרתי זה לא מספיק לחסל את הזרוע הצבאית של החמאס... הכלל הזה שאנשי חמאס לא יכולים להיות במערכת השלטון שטראמפ מנסה לבנות בעזה הוא קריטי", אומר אלקין.

לשאלה האם הוא מאמין שהתוכנית האמריקאית תצליח לפרק את חמאס מנשקו, עונה השר בספקנות אך מבהיר את האסטרטגיה הישראלית: "אני סקפטי כי אני לא חושב שחמאס ישנה את עורו... איך טראמפ מנסח את זה? 'אנחנו ננסה לעשות את זה בדרך הטובה, לא ילך – נלך בדרך הרעה'. דרך הרעה זה אנחנו, דרך הרעה זה צה"ל".

אלקין מסביר מדוע ישראל משתפת פעולה עם המהלך כרגע: "יש לנו שותף... הוא הלך איתנו בשנה האחרונה מאז שהוא עלה לשלטון בארה"ב ב-90% מהנושאים... אם הדרך הזאת שטראמפ מנסה לבנות אותה באמצעות לחץ דיפלומטי לא תעבוד... ברור שיצטרכו לטפל בחמאס מה שנקרא בדרך הרעה. כשיש לך כזה שותף והוא אומר 'תן לי קצת זמן אני אנסה לסדר את זה בדרך משלי', אתה הולך איתו".

עם זאת, הוא מציב קו אדום ברור: "אסור לסיים את המלחמה הזאת וחמאס עדיין יישאר עם הנשק שלו בשלטון ברצועת עזה... המטרה צריכה להיות מאוד מאוד ברורה: חמאס לא בשלטון ומפורק מנשקו".