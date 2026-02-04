איראן נגד ארצות הברית: "לא ננהל מו"מ מעבר לתוכנית הגרעין"

מנהיג איראן עלי חמינאי (צילום: עמוד הטוויטר של רשת PressTV) צילום: מנהיג איראן עלי חמינאי (צילום: עמוד הטוויטר של רשת PressTV)

טהראן ממשיכה להתריס כנגד הבית הלבן, זמן קצר אחרי שמזכיר המדינה רוביו הודיע על שורת נושאי ליבה למשא ומתן עם איראן, בטהראן יצאו בהכחשה גורפת

לאחר שמזכיר המדינה של ארצות הברית, מרקו רוביו, קיים מסיבת עיתונאים בה קבע כי כל משא ומתן עם איראן "ינוהל באופן רחב" ויהיה חייב לעסוק בנושאי ליבה כמו פרויקט הטילים, ויחסם של משטר האייתולות אל האזרחים האיראניים, המשטר לא נשאר חייב.

גורמים איראניים מסרו לפני זמן קצר לשורה של גופי תקשורת ערביים כי הם מסרבים לעסוק בנושאים מעבר להגבלת תוכנית הגרעין, ושכל הצעה כזו מצד ארצות הברית תהווה "ניסיון דיפלומטי לא רציני ואפקטיבי למשא ומתן להרגעת הרוחות".

גורמים ישירים המתוארים כמקורבים למשמרות המהפכה מסרו לתקשורת הקטארית: "הודענו לוושינגטון שכל משא ומתן שאינו עוסק בנושא הגרעין, דינו להיכשל".



