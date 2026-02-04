ביטוח לאומי מחלק מענק חדש; כל הפרטים

ביטוח לאומי פרסם להערות הציבור הטבה חדשה שברצונו להוציא לפועל. מדובר בחיסכון של אלפי שקלים בשנה לזכאים. מי זכאי ואיך מגישים?

הביטוח הלאומי פרסם להערות הציבור טיוטת תקנות חדשה, שמטרתה להקל כלכלית על אלפי סטודנטים תושבי ישראל הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי העולם. המהלך נועד ליצור שוויון בין הסטודנטים הישראלים בארץ ובחו"ל ולסייע להם בתקופת הלימודים שבה רובם אינם עובדים.

לפי המצב הקיים עד היום, סטודנטים תושבי ישראל שיצאו ללמוד בחו"ל נדרשו לשלם דמי ביטוח לאומי מלאים בסך של כ-266 ש"ח בחודש. ההצעה החדשה מבקשת להעניק להם הנחה זהה לזו שמקבל סטודנט הלומד בישראל, כך שגובה התשלום החודשי יעמוד על כ-171 ש"ח בלבד.

ביטוח לאומי מעניק סיוע בתקופת הלימודים

בביטוח הלאומי מסבירים כי נקודת המוצא היא שסטודנטים אלו מקדישים את זמנם ללימודים ואינם מייצרים הכנסה מעבודה, ולכן ההנחה יכולה לסייע להם משמעותית בניהול תקציב הלימודים. בשלב זה, הביטוח הלאומי מבקש לקדם את מתן ההנחה עבור השנים 2026-2027.

כדי ליהנות מההטבה, הסטודנטים יצטרכו להגיש בקשה להנחה באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי. את הבקשה ניתן יהיה להגיש במהלך הלימודים, ולא יאוחר משנה לאחר סיומם או קבלת אישור הזכאות לתואר.