מעמד החילופים נערך היום (רביעי), בבסיס "גדעונים", בראשות שר הבטחון, ישראל כ"ץ, ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר ובהשתתפות מפקדים נוספים ומשפחות.

שר הביטחון כ"ץ שיבח בדבריו את האלוף היוצא עליאן, במיוחד על ניהול התשתית האזרחית לפינוי האוכלוסייה בעיר עזה. "אמרתי לך שזה או צל"ש או טר"ש – ומגיע לך צל"ש גדול על תרומתך לדרג המדיני וללוחמים," אמר כ"ץ. השר הדגיש כי לאחר השבת החטופים, המטרה המרכזית נותרה פירוק חמאס ופירוז מלא של הרצועה: "אם חמאס לא יתפרק לפי המתווה – אנחנו נפרק אותו".

הרמטכ"ל אייל זמיר עמד על המורכבות המבצעית של היחידה, הנדרשת לתמרן בין לחימה בטרור לבין מתן מענה הומניטרי ואזרחי. זמיר הדגיש את החשיבות שבשמירה על החוק והסדר ומניעת פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון.

בנאום פרידה חשוף, הביע אלוף עליאן תחושות מעורבות. לצד גאווה על הישגי היחידה, הודה בכאב בכישלון המערכתי של השבעה באוקטובר. עליאן בחר לסיים בקריאה חברתית: "אני קורא לעקור מהשורש כל שיח גזעני ומפלג נגד משרתי צה"ל. כוחנו באחדותנו".

המתאם הנכנס, אלוף יורם הלוי, המביא עמו ניסיון פיקודי עשיר מצה"ל וממשטרת ישראל, הבהיר כי בכוונתו להוביל קו אקטיבי ומאתגר. "אסור לנו לפעול מכוח ההרגל. מחובתנו לבחון את הנחות העבודה שלנו ולהציע חלופות," הצהיר הלוי. הוא חתם את דבריו בהתחייבות לפעול בנחישות באחת התקופות הרגישות ביותר שידעה המדינה בזירות עזה, סוריה ויהודה ושומרון.