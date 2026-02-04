שירה גפן ועידן עמדי חוו חילופי תגובות חריפים בעקבות הצהרות שהופנו כלפי השיח הציבורי. גפן, ששיתפה את דעתה בנוגע למצב הנוכחי, עוררה זעם את עמדי, שטען כי גפן עומדת לצד החמאס. ההתכתבות בין השניים מדגימה את הפערים הגוברות בין דעות שונות במציאות הישראלית ש

שירה גפן ועידן עמדי חוו חילופי תגובות חריפים בעקבות הצהרות שהופנו כלפי השיח הציבורי. גפן, ששיתפה את דעתה בנוגע למצב הנוכחי, עוררה זעם את עמדי, שטען כי גפן עומדת לצד החמאס. ההתכתבות בין השניים מדגימה את הפערים הגוברות בין דעות שונות במציאות הישראלית ש צילום: (צילום: יהושוע יוסף, פלאש 90)

השחקנית פרסמה פוסט ביקורתי ותקפה את הזמר הישראלי והמצליח: "מדגמן ספרות. אנשים מתגודדים ליד הזכוכית, לא יכולים לשמוע מה הוא אומר. אבל מה זה חשוב, העיקר לצלם בפלאפון". עמדי הגיב לה בחריפות: "מצטער לא ירשתי מיליונים כמוך"

עימות חזיתי בין הזמר המפורסם לשחקנית: בפוסט שפרסמה היום שירה גפן בחשבון הפייסבוק שלה, היא ביקרה בתקיפות את הזמר והיוצר עידן עמדי: "אנחנו בלי ספק בעידן העמדי. עכשיו הוא מדגמן ספרות, יושב בחלון ראווה, רגע לפני פרסם נדל"ן, שני רגעים לפני נכנס לעזה לחלץ את החטוף המת האחרון. אנשים מתגודדים ליד הזכוכית, הם לא יכולים לשמוע את מה שהוא אומר אבל מה זה חשוב, העיקר לצלם בפלאפון, תמונה שווה אלף ספרים".

עוד הוסיפה גפן ואמרה: "זה מה שנשאר לעם הספר, מדף אחד ארוך מלא עמדי, רק תבחרו, עמדי עם הרובה, עמדי עם הגיטרה, עמדי עם התחבושת, עמדי מסתכל ומקשיב, עמדי נפצע ומגיב, רק תבחרו, תצלמו, תתייגו חברים. הגבורה כבר בפנים".

הזמר המצליח השיב לה בחזרה בתגובות לפוסט: "מצטער לא ירשתי מיליונים כמוך. צריך לעבוד בשביל להתפרנס, וגם משתדל לתרום למדינה ולעם שלי, אוהב אותם. תנסי את זה, כדאי לך, ציונות זה ממכר. יודע שאת יותר בצד של החמאס, מהיכרות אומר לך, הם לא מחבבים אותך אצלם. כותבת מאוד יפה. מרמור נעים".