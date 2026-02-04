עיתונאי כאן 11 הגיש תלונה על סחיטה באיומים

חטיבת החדשות בתאגיד השידור הישראלי, הודיעה היום (רביעי) כי דניאל אלעזר, כתב כאן חדשות, הגיש תלונה במשטרה בגין סחיטה באיומים.
מדובר באירוע חמור, שבמסגרתו נעשה ניסיון לקשור את שמו לעניין שאינו מעורב בו, תוך הפעלת לחצים ואיומים מתמשכים. הדברים נבדקים כעת על־ידי המשטרה, ודניאל יסייע לחוקרים בכל עניין ככל שייתבקש.
מיותר לציין כי דניאל אלעזר מעולם לא ביקש, לא קיבל ולא לקח כסף לכיסו – במישרין או בעקיפין – תמורת "הורדת כתבה", ואין ולא היה כל קשר בינו לבין הטענות המופצות. כל ניסיון לקשור את שמו לפרשה או לייחס לו מעשים פליליים הוא שקרי ויגרור בתביעות דיבה.
מדובר במספר אנשים שמאז 2021 פועלים בניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע בדניאל אלעזר כאשר רק לאחרונה הוגשה נגדם תביעת דיבה על סך מיליון ש״ח.
דניאל אלעזר פועל לאורך כל דרכו ביושר, למען הציבור, חשיפת האמת והמאבק בעוולות – וזה הדבר היחיד שעומד לנגד עיניו ולנגד המערכת שמגבה אותו באופן מלא.
תגובות