עיתונאי כאן 11 הגיש תלונה על סחיטה באיומים

‏חטיבת החדשות בתאגיד השידור הישראלי, הודיעה היום (רביעי) כי דניאל אלעזר, כתב כאן חדשות, הגיש תלונה במשטרה בגין סחיטה באיומים.

‏מדובר באירוע חמור, שבמסגרתו נעשה ניסיון לקשור את שמו לעניין שאינו מעורב בו, תוך הפעלת לחצים ואיומים מתמשכים. הדברים נבדקים כעת על־ידי המשטרה, ודניאל יסייע לחוקרים בכל עניין ככל שייתבקש.

‏מיותר לציין כי דניאל אלעזר מעולם לא ביקש, לא קיבל ולא לקח כסף לכיסו – במישרין או בעקיפין – תמורת "הורדת כתבה", ואין ולא היה כל קשר בינו לבין הטענות המופצות. כל ניסיון לקשור את שמו לפרשה או לייחס לו מעשים פליליים הוא שקרי ויגרור בתביעות דיבה.

‏מדובר במספר אנשים שמאז 2021 פועלים בניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע בדניאל אלעזר כאשר רק לאחרונה הוגשה נגדם תביעת דיבה על סך מיליון ש״ח.

‏דניאל אלעזר פועל לאורך כל דרכו ביושר, למען הציבור, חשיפת האמת והמאבק בעוולות – וזה הדבר היחיד שעומד לנגד עיניו ולנגד המערכת שמגבה אותו באופן מלא.