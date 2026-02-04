העשיר בעולם נעשה עשיר יותר: זה השווי החדש של אילון מאסק

אילון מאסק, יזם החלל, רכב וטכנולוגיה, והאיש העשיר בעולם, הפך היום לעשיר הרבה יותר. חברת ה-AI של מאסק, X-AI, נרכשה על ידי SPACEX, חברת החלל של מאסק, בעסקה שהקפיצה את שוויו של מאסק בעשרות מילארדים וחיזקה שוב את מעמדו כאיש העשיר בעולם, הפעם בפער גדול הרבה יותר.

מאסק שבר היום שיא נוסף במסלול אל פסגות עושר חסרות תקדים, לאחר העסקה בין שתי החברות בבעלותו, מאסק הרוויח אל שוויו האישי עשרות מילארדי דולרים, וגם הפך לאיש הראשון בהיסטוריה אשר חוצה שווי של מעל ל-800 מיליארד דולר.

במסגרת העסקה, חברה החלל והטילאות של מאסק, SpaceX, רכשה את חברת הבינה המלאכותית של מאסק, בשם X-AI. החברה כוללת בתוכה את הרשת החברתית X (לשעבר טוויטר) ואת מערכת הבינה המלאכותית של מאסק המקושרת לרשת X, בשם Grok.

העסקה העמידה את החברה המאוחדת בשווי דימיוני של כ-1.25 טריליון דולר, בעוד הונו האישי של מאסק תפח בכמעט 85 מיליארד דולר מהעסקה בלבד.

שוויו המלא של מאסק עומד כעת על מעל ל-850 מיליארד דולר, מה שמעמיד אותו בפער היסטורי וחסר תקדים מכל מיליארדר אחר, כאשר האיש השני הכי עשיר בעולם, עומד על שווי של כ-280 מיליארד דולר. כמעט 600 מיליארד דולר פחות מהונו של מאסק.

על פי ההערכות, מאסק צפוי להמשיך במסלול מטאורי זה, על רקע חוזיו הרחבים עם הממשל האמריקאי לשימוש בחלליות טילי SpaceX, בנוסף לבעלותו על חברות שהפכו לקריטיות בזירה הבינלאומית כמו "סטארלינק" המספק שירותי תקשורת אינטרנט לוויני ברחבי העולם.

האיש העשיר בעולם צפוי לשבור בעתיד הנראה לעין עוד תקרת זכוכית חסרת תקדים, ולהפוך ל"טריליונר" הראשון בהיסטוריה, יעד שהוא עומד במרחק של 150 מיליארד דולר 'בלבד' ממנו.