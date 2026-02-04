דף חדש בחיים הדתיים בסביון: לאחר תהליך בחירה, נבחר היום (רביעי) הרב אורי סדן לכהן כרבה של המועצה המקומית. הרב סדן צפוי להוביל את המערך הדתי והקהילתי ביישוב, כשהוא נשען על ניסיון עשיר שצבר לאורך השנים ברחבי הארץ.

הרב סדן מגיע לתפקיד עם הבנה עמוקה של גווני החברה הישראלית. הוא כיהן במשך שלוש שנים כרב המושב נוב שבדרום רמת הגולן, תפקיד הדורש חיבור בין עולם התורה לחיי המעשה והחקלאות. משם עבר למרכז הארץ, שם שימש במשך שנתיים כרב קהילת "עוז והדר" בפתח תקווה, קהילה עירונית דינמית ותוססת.

צילום: המשרד לשירותי דת

תרומתו המשמעותית ביותר לעולם ההלכה היא סדרת ספריו "אורות החושן", המנגישה את דיני הממונות (חושן משפט) למציאות המודרנית.







