צה"ל ושב"כ ביצעו תקיפה ממוקדת נגד בלאל אבו עאצי, מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס, בעקבות התקפות על כוחות צה"ל בצפון רצועת עזה. אבו עאצי היה מעורב בטבח שהתרחש ב-7 באוקטובר, שבמהלכו נחטפו ונרצחו אזרחים רבים. התקיפה מכוונת גם נגד מי שנחשד בהחזקת חטופים בשבי ובי צילום: צילום: עלי חסן/פלאש90

בתגובה להפרת ההסכם החמורה הלילה, במהלכה מחבלים ירו לעבר כוח צה"ל שפעל בצפון רצועת עזה, צה"ל ושב"כ תקפו מוקדם יותר היום (רביעי) מחבל מארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה.

התקיפה כוונה לעבר המחבל בלאל אבו עאצי, מפקד פלוגת נוח'בה מארגון הטרור חמאס שהוביל את הפשיטה לקיבוץ ניר עוז בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר, במהלכה נחטפו ונרצחו עשרות אזרחים. המחבל ככל הנראה לקח חלק בהחזקת חטופים חללים בשבי לאורך המלחמה והוביל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

דובר צה"ל מסר כי מוכרת הטענה לפיה נפגעו מספר בלתי מעורבים בתקיפה, בהם איש צוות רפואי. טרם התקיפה ובמהלכה ננקטו אמצעים כדי לצמצם ככל הניתן פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בתצפיות ובחימוש מדויק. צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים.

עוד נמסר מדובר צה"ל כי צה"ל ושב"כ ימשיכו לפעול מול כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך צמצום הפגיעה בבלתי מעורבים ככל הניתן.