עולם האקדמיה והתרבות בישראל מרכין ראש: פרופ' זהר שביט, מחלוצות חקר תרבות הילד והנוער בישראל ומי שזכתה רק בשנה האחרונה בפרס ישראל, נפטרה היום. שביט הותירה חותם בל יימחה על עיצוב הזהות התרבותית והספרותית של החברה הישראלית

פרופסור זהר שביט, מבכירי החוקרים באוניברסיטת תל אביב וכלת פרס ישראל לחקר התרבות והאמנות לשנת תשפ"ה (2025), הלכה לעולמה היום (רביעי) בגיל 74. הלווייתה תתקיים ביום שישי הקרוב.

שביט הייתה פרופסור אמריטה ביחידה למחקר התרבות באוניברסיטת תל אביב ומייסדת התוכנית לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער – תחום שהיא הייתה בין הראשונים לבססו כמרחב אקדמי רציני ומעמיק בישראל.

רק בשנה שעברה הכריזה ועדת פרס ישראל על בחירתה בשביט, כשהיא מציינת בנימוקיה כי מחקריה שינו את הדרך שבה אנו מבינים את ההיסטוריה החברתית של התרבות העברית. "עבודתה שינתה לא רק את הדרך בה אנו מבינים תרבות – אלא גם את הדרך בה אנו חיים אותה", נכתב בנימוקי השופטים.

שביט פרסמה למעלה מ-12 ספרים ומאות מאמרים שתורגמו לשפות רבות. בין ספריה הבולטים: "מעשה ילדות: מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים", שהפך לקלאסיקה אקדמית, ו"בנייתה של תרבות עברית".