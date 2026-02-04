דרמה בים האדום: האיראנים ניסו לחטוף ספינת צי אמריקאית

איראן מעלה את רף האיומים אחרי שטראמפ הוריד את הרגל מהגז, הספינה שהאיראנים ניסו לחטוף אתמול הייתה ספינת לוגיסטיקה תחת הצי האמריקאי

לאחר שאמש נמסרו דיווחים חלקיים על התקרית בה סירות איראניות הקיפו ואיימו על ספינת משא בניסיון להשתלט עליה ולחטוף את צוותה, כעת נחשף כי הספינה פעלת תחת הצי האמריקאי, במה שנראה כעליית מדרגה משמעותית מצד האיראנים.

בארצות הברית חושפים כעת כי הספינה שהותקפה על ידי כלי שייט, בעלי שייכות וזיהוי למשמרות המהפכה האיראניים הייתה ה"סטאנה", ספינת תדלוק אזרחית שפועלת כקבלן של הצי האמריקאי, ומספקת שירותי תדלוק ולוגיסטיקה לספינות הצי במהלך פריסה.

ה"סטאנה" הגיע לאזור כחלק מהרחבת האחיזה הצבאית של הצי האמריקני באזור, וככל הנראה ליוותה את נושאת המטוסים והספינות המצורפות אליה. הספינה מופעלת תחת חוזה קבלן ארוך טווח.

מעבר לכך, הספינה מפליגה ופועלת תחת דגל אמריקאי, רבים מצביעים על פעולה איראנית זו, יחד עם שיגורי כלי הטיס האיראניים אל עבר נושאת המטוסים כעליית מדרגה משמעותית בניסיונות האיראניים להרתיע את טראמפ מפעולות התקפיות.

הספינה עברה אמש ניסיון השתלטות על ידי סירות מהירות וחמושות המקושרות למשמרות המהפכה, אך הצליחה לחמוק מהם עד להגעתה של ספינה צי אמריקאית לטווח ביטחון סמוך לחופי עומאן.