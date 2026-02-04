סולברג: אלה השופטים שידונו בעתירה לוועדת חקירה ממלכתית

לאחר שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הודיע כי לא יעסוק בנושא בשל ניגוד עניינים, הועבר הטיפול בעתירות למשנה לנשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג, שיעמוד בראש המותב המורחב שידון בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

בית המשפט העליון פרסם היום (רביעי) את ההרכב המורחב שידון בעתירות העוסקות בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. ההחלטה ניתנה בהמשך להחלטת ההרכב מיום 19 בינואר 2026 ולהחלטת נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית שלא יעסוק בעתירה בשל ניגוד עניינים.

על פי ההחלטה, המותב המורחב יכלול את המשנה לנשיא נעם סולברג, דוד מינץ, יעל וילנר, עופר גרוסקופף, אלכס שטיין, ח'אלד כבוב ויחיאל כשר . מועד הדיון ייקבע בהמשך, בהתאם לאילוצי היומן של השופטים.

כאמור, נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הודיע אמש כי הוא נמנע מלקבל החלטות בהליכים העוסקים בעתירות הדורשות הקמת ועדת חקירה ממלכתית, והורה להעביר את הטיפול בהן למשנה לנשיא בית המשפט העליון, נעם סולברג.

בהחלטתו ציין עמית כי בהתאם להחלטת ההרכב מיום 19 בינואר 2026, הועברו העתירות לעיונו לצורך קביעת חברי המותב המורחב שידון בהתנגדות להפיכת הצו על תנאי למוחלט. עם זאת, לדבריו, מאחר שבמוקד העתירות עומדת הטענה שלפיה יש להקים ועדת חקירה ממלכתית בהתאם לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1969, סבר כי קיים קושי בכך שהוא עצמו ייתן החלטות בהליכים אלו, ולפיכך הורה על העברת הטיפול למשנה לנשיא.