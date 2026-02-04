כיפות ברזל: "פרשת בצלאל זיני תיגמר בלא כלום"

פאנל "כיפות ברזל" דן השבוע ב"ניצחון המוחלט" של פתיחת מעבר רפיח. אבל בעיקר התווכחו פרשת בצלאל זיני וסגירת תיק החקירה של מירי רגב. וגם מרדכי דוד חוסם את אהרן ברק ואוחנה לא מזמין את יצחק עמית. צפו בתוכנית המלאה

כמדי יום רביעי, תוכנית חדשה של 'כיפות ברזל' שעסקה באירועי השבוע והשבוע כתב אישום לבצלאל זיני אחיו של ראש השב"כ, סגירת תיק למירי רגב, מעבר רפיח נפתח ובכנסת שוב מחרימים את יצחק עמית.

פאנל כיפות ברזל באולפן סרוגים

בתוכנית "כיפות ברזל" השבוע בהגשת נתנאל איזק, התכנס הפאנל הקבוע והמורחב: עורך אתר סרוגים אריה יואלי, פרשן 'כיכר השבת ' ישי כהן , היועץ האסטרטגי אבי וידרמן, ולראשונה בפאנל – הכתב הפוליטי של סרוגים, נחום פרי.



שלב ב' של המלחמה: תוכנית טראמפ או גרירת רגליים?

הנושא הראשון שעלה על השולחן הוא הדיווחים על "שלב ב'" בתוכנית טראמפ, הכוללים את פתיחת מעבר רפיח לתנועת הולכי רגל וכניסת הרשות הפלסטינית.





אבי וידרמן פתח במתקפה צינית על סיסמת ה"ניצחון המוחלט": "נכנסתי לאתר של הניצחון המוחלט לקנות מרצ'נדייז... נגמרו הכובעים. משום מה הפסיקו למכור אותם... הרשות הפלסטינית 'על מלא' נכנסת לעזה עם הסמל והדגל. מה שהתרענו במשך שנתיים שיקרה – קורה".

אריה יואלי הצטרף לביקורת על התנהלות ראש הממשלה: "נתניהו כדרכו אף פעם לא מחליט... הוא ממסמס גם אותנו וגם את האמריקאים. מבחינתו עוד יום, עוד יום, הכל עובר... אבל בינתיים יש מציאות בשטח, מעבר רפיח פתוח עם הסמל של הרש"פ".

לעומתם, ישי כהן הציג עמדה מפתיעה והגן על המהלך כחלק מתוכנית סדורה: "פתיחת מעבר רפיח היא חלק מתוכנית טראמפ, נקודה... אי אפשר להחזיק את המקל משתי קצותיו – מצד אחד לתמוך בתוכנית טראמפ ומצד שני לשאול למה פתחתם". פרי הדגיש כי צה"ל שולט כיום על יותר מ-50% מהרצועה וכי ארה"ב מבטיחה שחמאס יפורק מנשקו בשלב השני.

חקירות מירי רגב ופרשת האח של ראש השב"כ

הפאנל עסק בהמלצת המשטרה (מסתמנת) לסגור את התיק נגד שרת התחבורה מירי רגב, ובמקביל בפרשת הברחת הסיגריות המיוחסת לאחיו של ראש השב"כ, דוד זיני.

בנוגע למירי רגב, יואלי טען כי גם אם אין פלילים, יש שחיתות ציבורית: "התחקיר בערוץ 13... יכול להיות שהוא לא פלילי אבל עדיין זה לא בסדר, זה שחיתות... זה שיועץ עשה טבלה זה לא אומר שהשרה עשתה טבלה, וזה בדיוק שורש הבדיקה".

ישי כהן הצטרף לביקורת על התנהלות גורמי האכיפה: "התיק נפתח ב-2024 ומשכו את החקירה למעלה משנה וחצי... פרקליט המדינה איסמן משך את התיק חצי שנה סתם בלי לחקור את השרה".

איזק (גילוי נאות: עבד עם רגב בעבר) הגן על רגב וטען לחפותה המלאה: "היא הבן אדם הכי לא מושחת שיש... היא בולדוזר של עשייה... מירי רגב לא ידעה כלום, אין לה מושג".

בנוגע לפרשת דוד זיני, ישי כהן חשף את הצביעות בתקשורת סביב הפרשה: "באו גורמים פרובוקטיביים בעיקר מהשמאל... ורמזו כביכול שאחיו של ראש השב"כ מואשם בהברחת רחפנים... בסוף אתה שומע סיגריות. סיגריות זה חמור, אבל בגלל שהרימו לך את הרף לרחפנים... אתה אומר 'נו נו'".

סערת יום הולדת לכנסת: חרם על השופט עמית?

החלטתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה שלא להזמין את שופט העליון יצחק עמית לדיון החגיגי עוררה מחלוקת בפאנל.

ישי כהן כינה את האירוע "מיותר": "יו"ר הכנסת הוא תפקיד ממלכתי... אתה לא יכול להגיע למצב שביום חגיגי של הכנסת חצי מהכנסת מחרימה את הדיון בגלל ההתנהלות שלך... אם אתם רוצים לאזן בין הרשויות זה לא בקטנוניות של להזמין או לא, אלא בחקיקה". נחום פרי הסכים: "זה אירוע רע מאוד... לא להזמין אותו ליום הולדת של הכנסת זה סתם קטנוני".

מנגד, אריה יואלי דווקא תמך במהלך של אוחנה: "אני חושב שהאירוע הזה הוא טוב... יצחק עמית לקח עת עצמו את תפקיד ראש הרשות המחוקקת. אז זה שאמיר אוחנה, שכבר לא יכול לעשות שום דבר כי כל חוק שהוא יחוקק יבטלו לו, עושה אייטמים כאלה של משחקי כוח... עם כל הכבוד להפרדת רשויות, שיהיה עד הסוף הפרדת רשויות".

מתקפת בניזרי על הציונות הדתית

דבריו של השר לשעבר שלמה בניזרי נגד הציונות הדתית עוררו סערה. יואלי ציין: "התגעגעתי... שם את בניזרי באיזה פריזר ועכשיו שפתאום חוזר חוק גיוס... החזירו גם את בניזרי. אני חושב שזה רע לגוש".

ישי כהן ניסה להסביר את הרציונל החרדי שמאחורי הדברים הקשים: "הזעקה שמגיעה מהציבור הדתי לאומי היא זעקה אמיתית... אבל אני שואל שאלה מקצועית – האם יש אחוזי נשירה גבוהים מאוד בציבור הדתי לאומי מקרב המתגייסים לצה"ל? החשש שלנו כחרדים הוא שגיוס המוני... יקרה מה שקרה בציבור הדתי לאומי".

צל"ש לצה"ל ולניצן אלון, טר"ש לכנס המנהלים

בסיום התוכנית העניקו חברי הפאנל צל"שים וטר"שים:

• ישי כהן העניק צל"ש לרמטכ"ל ולמקימי חטיבת "חשמונאים" החרדית, אך ביקר את המנהיגות החרדית שמתעלמת מהחיילים החרדים: "אתם מפקירים את הציבור שלכם".

• אריה יואלי העניק "טר"ש" למנהלי כנס בציונות הדתית שביטלו את השתתפותה של נועם מבורח בגלל איומים: "אל תעשו סתימת פיות... תתמודדו מול הבריונים".

• אבי וידרמן בחר בצל"ש לאלוף (במיל') ניצן אלון: "על החלק שלו בהחזרת החטופים... עשה את זה בשקט מאחורי הקלעים בלי קרדיט".

• נחום פרי העניק את ה"רע" לפרקליט המדינה עמית איסמן על התנהלותו בתיקי זיני ורגב: "מונע משיקולים פוליטיים".