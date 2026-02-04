גורמים אמריקאים: "הסירוב האיראני מקרב את טראמפ לתקיפה"

האיראנים נסוגו מהסכמות וטראמפ זועם, גורמים בבית הלבן מדווחים כי הסירוב האיראני מקרב את טראמפ משמעותית לתקיפה

אחרי ההתנגשות הפומבית בין וושינגטון וטהראן, והנסיגה מהשיחות והמגעים בין הצדדים בעקבות הסירוב האיראני לעסוק בנושאים מעבר להסכם הגרעין, גורמים בבית הלבן מסרו לתקשורת הבינלאומית כי הסירוב האיראני מקשיח את עמדת טראמפ ומקרב דרמטית את האפשרות לתקיפה באיראן.

הדיווח מגיע לאחר שהאיראנים נכנסו ראש בראש להתקוטטות פומבית עם מזכיר המדינה מרקו רוביו, שדרש לנהל משא ומתן רחב על שורה של נושאי ליבה, אך האיראניים מצדם סירבו באופן פומבי והודיעו כי כל ניסיון לנהל מגעים מעבר לתוכנית הגרעין, דינו כישלון.

בעקבות ההתכתשות, גורמים אמריקאים דיווחו על נסיגה של הבית הלבן, בעקבות החזרה האיראנית מההסכמות בין הצדדים. כעת, על פי דיווחים עדכניים הנשיא טראמפ לוקח את הסירוב האיראני בתור עליית מדרגה, והמהלך של המשטר צפוי לקרב משמעותית תקיפה אמריקאית.

גורמים איראניים מסרו כי: "ההדלפות מוושינגטון הן הוכחה לחוסר הרצינות הדיפלומטי, לא נקבל משא ומתן על נושאים מעבר להסכם הגרעין".