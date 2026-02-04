אחרי שוויון 2:2 בתום הזמן החוקי, קבוצת הנוער של מכבי חיפה הדיחה את ברצלונה בדו־קרב פנדלים, הודות לשלוש הצלות של השוער מרק גולנקוב, והעפילה לשמינית גמר ליגת האלופות לנוער.

היסטוריה בגיורמוטי: קבוצת הנוער של מכבי חיפה רשמה הערב את אחד ההישגים הגדולים ביותר של מועדון ישראלי בזירה האירופית, כשהדיחה את אלופת אירופה המכהנת, ברצלונה, בשלב 32 האחרונות של ליגת האלופות לנוער.



לאחר דרמת ענק ושוויון 2:2 בתום הזמן החוקי, גברו הירוקים על הקטלונים בדו-קרב פנדלים בזכות תצוגת שיא של השוער מרק גולנקוב, שהדף שלוש בעיטות והעלה את קבוצתו לשמינית הגמר.

למרות פערי הרמות על הנייר וה-DNA המפואר של האקדמיה מברצלונה, החבורה מהכרמל הגיעה למפגש בהונגריה עם תוכנית משחק ברורה ואמונה בלתי מתפשרת.



המשחק נפתח דווקא ברגל שמאל עבור הירוקים, כשבדקה ה-42 שער עצמי של ארד גייסט העניק יתרון לספרדים, אך המחצית השנייה סיפקה תמונה שונה לחלוטין.



חיפה השתלטה על המגרש, הפעילה לחץ גבוה על הגנת בארסה ובדקה ה-70 באה על שברה עם שער שוויון מוצדק מרגליו של ליאם לוסקי.

המומנטום הירוק נמשך ובדקה ה-81 המהפך הושלם, כאשר מתפרצת מושלמת הסתיימה בכיבוש של ליאם קרגולה שקבע 1:2 מדהים.



ברצלונה, שנראתה חסרת אונים מול הנחישות הישראלית, הצליחה לחזור למשחק ממש עמוק בתוך תוספת הזמן (92) בזכות פנדל של גיה פרננדס, מה ששלח את שתי הקבוצות להכרעה מהנקודה הלבנה.

ברגעי ההכרעה היה זה השוער מרק גולנקוב שהפך לגיבור המשחק. גולנקוב סיפק סדרת הצלות מרהיבה והדף שלושה פנדלים של שחקני ברצלונה, בעוד דניאל דרזי, נעם שטייפמן ועילאי רואש דייקו מהצד השני וחתמו ניצחון 1:3 בדו-קרב.



אחרי שהדיחה גם את נאנט הצרפתית בסיבוב הקודם, מכבי חיפה תמתין כעת להגרלת שמינית הגמר שתיערך ביום שישי הקרוב, כשהיא מחזיקה ברזומה מרשים ויוקרתי במיוחד.