סנסציה בגביע: בני יהודה מהלאומית הדיחה את בית"ר

לגביע יש חוקים משלו. בני יהודה ממרכז טבלת הליגה הלאומית הדיחה את בית"ר ירושלים מצמרת ליגת העל.
הכתומים (שהפעם לבשו לבן) עלו כבר במחצית ל-2:0 אחרי שני שערים שהיממו את איצטדיון טדי.
בני יהודה עלתה למגרש נחושה להוכיח שהיא שייכת לשלבים הגבוהים. כבר בדקה ה-11, שגיא דרור ניצל רפיון בהגנה הירושלמית ומצא את הרשת כדי לקבוע 0-1 מוקדם. בית"ר ניסתה להתאושש אך התקשתה לייצר מצבים, ובדקה ה-39 המצב החמיר עבורה: אדר רטנר הכפיל את היתרון בביצוע מדויק ושלח את בני יהודה להפסקה ביתרון 0-2 מבטיח.
מיגל סילבה בעט בקבוצה
בית"ר ירושלים עלתה למחצית השנייה בגישה שונה לגמרי ולחצה על כל המגרש. בדקה ה-59 המאמצים נשאו פרי כאשר ג'ונבוסקו קאלו כבש שער שדה נהדר שצימק את התוצאה ל-2-1 והחזיר את התקווה לספסל הירושלמי.
אלא שהמומנטום של בית"ר נעצר בבת אחת בדקה ה-71, כאשר השוער מיגל סילבה ספג כרטיס אדום ישיר והשאיר את קבוצתו בעשרה שחקנים. למרות החיסרון המספרי, הירושלמים המשיכו לתקוף, וירדן שועה אף ספג כרטיס צהוב בדקה ה-72 כחלק מהלחץ הגובר.
אתמול ניצחה מכבי חיפה בקלות את מ.ס. כפר קאסם מהליגה הלאומית. במשחקים נוספים בני ריינה תארח את הפועל באר שבע ומחר מכבי ת"א את מכבי יפו.
