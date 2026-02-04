סנסציה בגביע: בני יהודה מהלאומית הדיחה את בית"ר

יש סינדרלה בחצי הגמר. בני יהודה ממרכז טבלת הליגה הלאומית הדיחה את בית"ר ירושלים מצמרת ליגת העל. מיגל סילבה הורחק אחרי שבעט בשחקן ויחסר מול באר שבע

לגביע יש חוקים משלו. בני יהודה ממרכז טבלת הליגה הלאומית הדיחה את בית"ר ירושלים מצמרת ליגת העל.

הכתומים (שהפעם לבשו לבן) עלו כבר במחצית ל-2:0 אחרי שני שערים שהיממו את איצטדיון טדי.

בני יהודה עלתה למגרש נחושה להוכיח שהיא שייכת לשלבים הגבוהים. כבר בדקה ה-11, שגיא דרור ניצל רפיון בהגנה הירושלמית ומצא את הרשת כדי לקבוע 0-1 מוקדם. בית"ר ניסתה להתאושש אך התקשתה לייצר מצבים, ובדקה ה-39 המצב החמיר עבורה: אדר רטנר הכפיל את היתרון בביצוע מדויק ושלח את בני יהודה להפסקה ביתרון 0-2 מבטיח.

מיגל סילבה בעט בקבוצה

בית"ר ירושלים עלתה למחצית השנייה בגישה שונה לגמרי ולחצה על כל המגרש. בדקה ה-59 המאמצים נשאו פרי כאשר ג'ונבוסקו קאלו כבש שער שדה נהדר שצימק את התוצאה ל-2-1 והחזיר את התקווה לספסל הירושלמי.

אלא שהמומנטום של בית"ר נעצר בבת אחת בדקה ה-71, כאשר השוער מיגל סילבה ספג כרטיס אדום ישיר והשאיר את קבוצתו בעשרה שחקנים. למרות החיסרון המספרי, הירושלמים המשיכו לתקוף, וירדן שועה אף ספג כרטיס צהוב בדקה ה-72 כחלק מהלחץ הגובר.

אתמול ניצחה מכבי חיפה בקלות את מ.ס. כפר קאסם מהליגה הלאומית. במשחקים נוספים בני ריינה תארח את הפועל באר שבע ומחר מכבי ת"א את מכבי יפו.