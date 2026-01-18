שחקני בית"ר ירושלים זיו בן שימול וירין לוי סיפרו כי הגיעו למשחק לפני כניסת שבת, כדי לשחק מבלי לחלל שבת

בית"ר ירושלים יצאה אמש (שבת) עם ניצחון חשוב 1:3 על הפועל פתח תקווה במסגרת ליגת העל, אך מעבר לתוצאה – הפנו שני השחקנים את תשומת הלב הציבורית אל החלטתם לא לחלל שבת.

במרכז הסיפור ניצבים הקשרים זיו בן שימול וירין לוי, שבחרו להגיע לאצטדיון לפני כניסת השבת ולשחק את המשחק ללא פגיעה ביום.

לדברי השניים בשיחה עם הרב מרדכי חסידים, רב הסלבס ויועץ רוחני שעומד בקשר עם חלק משחקני הקבוצה, ההחלטה לא לשחק בשבת או לשהות בתחומי האצטדיון אחרי כניסתה התבססה על שיקול אישי.

הם הגיעו לפני כניסת השבת ולכן עשו את מרבית הפעילות בזמן שאינו שבת, והקפידו על עמדתם.