אחרי ההשפלה: הרצוג מגיב לבקשת החנינה של נתניהו

נשיא המינה יצחק הרצוג התייחס להאשמות של דונלד טראמפ נגדו, ולחוסר הגינוי מצד נתניהו: "לא את כבודי אני מחפש, אלא את כבודה של המדינה"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע היום (שישי) לזירת הפגיעה בזרזיר, והתייחס שם לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו.

נזכיר כי אמש, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להאשמות שהשמיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגד נשיא המדינה יצחק הרצוג בסוגיית החנינה, ואמר כי טראמפ "מדבר מליבו".

לדבריו, טראמפ סבור כי מתנהל נגדו "ציד פוליטי", והוסיף כי כאשר יתגלו "הדברים האיומים" בפרשה - ובהם לטענתו סחיטת עדים באיומים ושימוש ברוגלות נגד אזרחי ישראל ונגד מקורביו של נתניהו - הציבור יבין את חומרת הדברים. נתניהו הדגיש כי טראמפ רשאי להביע את עמדתו, אך ציין: "אני לא אחראי על מה שהוא אומר".

הרצוג מסר: "לא את כבודי אני מחפש, אלא את כבודה של המדינה. אתה יודע, יש אמרה במקורותינו ׳מלך אשר מוחל על כבודו, אין כבודו מחול׳ - אני לא מלך, אני נשיא מדינת ישראל, הריבונית והעצמאית, ואני חושב שבנסיבות הללו יש הבדל בין ויכוחים מדיניים ומשפטיים שנמשכים עשרות שנים בסוגיות שונות, גם עם בעלי בריתנו, לבין פגיעה בוטה בסמלי שלטון וריבונות של מדינת ישראל - היה מצופה שתאמר אמירה בנושא הזה.

בסופו של דבר כבודנו, עצמאותנו וריבונותנו הם לא למכירה אצל אף אחד. ויחד עם זאת, אני אגיד שאני אתייחס כמובן לבקשת החנינה, כשהיא תגיע, בצורה הכי עצמאית, הכי חופשית, ללא לחצים וללא רעשים, משום כיוון, בניקיון דעת וניקיון כפיים".



