התפתחות בפרשת שדה תימן: "זה כל מה שאני יכולה לומר"

תפנית נוספת בפרשת שדה תימן? סגירת תיק החקירה נגד לוחמי 100: "זה כל מה שאני יכולה לומר"

חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה היום (שישי) ברדיו 'גלי ישראל' לביטול כתב האישום נגד לוחמי כוח 100.

בדבריה היא טענה: "כולם מדברים על כך ש'הצדק נעשה', אבל ביטול כתב אישום זה לא זיכוי - זו הנחת סלב לרודפים, למצ"ח שחקרה, ולתובעים הצבאיים על כל הרובד שניהל את התיק הזה וידע בזמן אמת שאין להם ראיות.

כבר ביום הראשון, כששמתי את ידי על גרסתו של המחבל הארכי-מחבל הזה, ידעתי שלא דבק בהם רבב. הגרסה הראשונה שלו הייתה מול הרופא - שאף אחד לא פגע בו. הפלא ופלא, אחרי מספר ימים, בכפוף למה שאני יכולה לומר - היה אצלו נציג של שירות הביטחון הכללי, ויותר אני לא יכולה לומר.

תדמיינו בעצמכם מאיפה באה הגרסה ההזויה הזאת פתאום".