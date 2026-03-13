סקר מנדטים: הקואליציה בבעיה חמורה, בנט מזנק

סקר מנדטים חדש מציג תמונה כואבת מאוד לקואליציה, ומעודדת לא פחות עבור האופוזיציה.

סקר "מעריב", שנערך על ידי לזר מחקרים בראשות ד"ר מנחם לזר, בשיתוף Panel4All, מציג: הליכוד עם 27 מנדטים, בנט עם 22, ישר! של איזנקוט עם 13, הדמוקרטים עם 10, עוצמה יהודית, ש"ס וישראל ביתנו, כל אחת מהן עם 8 מנדטים, יהדות התורה 7, יש עתיד 7, חד"ש־תע"ל 5 ורע"מ עם 5 מנדטים.



בחלוקה לגושים הקואליציה יורדת ל-50 מנדטים. במקביל, האופוזיציה מתחזקת במנדט ל־60. חד"ש־תע"ל ורע"ם מקבלות 10 מנדטים נוספים.

הציונות הדתית (3%), המילואימניקים (2.8%), בל"ד (1.4%) וכחול לבן (1.3%) אינן עוברות את אחוז החסימה גם השבוע וכמוהן גם מפלגת צומת בראשות משה גרין, שזוכה ל־2.4% מהקולות.







