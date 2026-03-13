מסלול התנגשות: סעודיה ואיראן בדרך לפיצוץ

משרד ההגנה הסעודי הודיע כי מערכות ההגנה האווירית יירטו כ-50 כלי טיס בלתי מאוישים באזור המזרחי ובאזור המרכזי של המדינה.

בימים האחרונים, איראן הגבירה את תקיפותיה כלפיי מדינות האזור, כמו איחוד האמירויות, סעודיה, עומאן, קטר, בחריין וכוויית.

נזכיר כי לפני מספר ימים התקיים מפגש וירטואלי שקיימו שרי החוץ של הליגה הערבית, בו גינו המשתתפים את התקיפות האיראניות נגד מדינות ערב וקראו להפסקה מיידית של המתקפות, תוך הדגשה כי למדינות האזור עומדת הזכות להגנה עצמית.

בהודעת הסיכום של המפגש נאמר כי התקיפות האיראניות מהוות הפרה של הריבונות ושל המשפט הבינלאומי, וכן איום על הביטחון הלאומי של מדינות ערב. השרים הזהירו גם מפגיעה אפשרית בנתיבי השיט ובאספקת האנרגיה באזור - סוגיה שמדאיגה במיוחד את מדינות המפרץ ואת השווקים העולמיים.