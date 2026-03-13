בצלאל סמוטריץ': תודה שהצלתם את הבן שלי

השר הגיע לבית החולים כשבוע לאחר פציעת בנו בניה חברון, נפגש עם הצוותים הרפואיים ועם לוחמים מחטיבת גבעתי: "תודה שהצלתם את הבן שלי"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיע אמש למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשבוע לאחר פציעת בנו, בניה חברון, במהלך הלחימה. השר נפגש עם הצוותים הרפואיים ועם לוחמים נוספים מהצוות של בנו המאושפזים במקום.

במהלך הביקור הודה השר לצוותי הרפואה ואמר: "תודה שהצלתם את הבן שלי. הגעתי כדי לומר תודה מעומק הלב לצוותים הרפואיים שטיפלו בו ובחבריו במסירות, במקצועיות ובאנושיות גדולה". השר הוסיף תודה רחבה לכלל המערך המסייע: "תודה גדולה לרופאים, לאחיות, לעובדי המשק, למתנדבים, לחיילי ר״מ 2 ולמחלקת נפגעים בחטיבת גבעתי על טיפול מסור".

סמוטריץ' שוחח עם הלוחמים על נסיבות פציעתם בשטח וציין: "שמעתי מהם על רגעי הפציעה בשטח ועל תהליך השיקום שהם עוברים. הרוח של הלוחמים שלנו, האמונה והנחישות להמשימה מעוררות השראה. בשמי ובשם כל ההורים - תודה לכם".