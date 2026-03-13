אחרי יומיים קשים: ערוץ 14 חוזר לחייך

אפקט הריאליטי נגמר? "הפטריוטים" והמהדורה המרכזית הביסו את רשת 13 שצנחה למקום הרביעי. כל נתוני הרייטינג המלאים

לאחר יומיים בהם השקת "האח הגדול" ברשת 13 הצליחה לשבש את מאזן הכוחות ולהוריד את ערוץ 14 למקום השלישי, נתוני הרייטינג של ליל אמש מגלים כי הצופים חזרו לאג'נדה הימנית. ערוץ 14 רשם התאוששות משמעותית, חזר למקום השני בנתוני המהדורה ובפריים-טיים, בעוד רשת 13 חווה צניחה חופשית אל המקום השלישי והרביעי.

מהדורות החדשות: הפער נפתח

בקרב על המהדורה המרכזית, חדשות 12 ממשיכה להוביל בבטחה עם 18.1%, אך הקרב האמיתי התחולל על המקום השני. חדשות 14 הציגה נתון מרשים של 9.4%, ועקפה משמעותית את חדשות 13 שנותרה מאחור עם 6.7% בלבד. במקום הרביעי התייצבה המהדורה של כאן 11 עם 4.2%, וסוגרת את הרשימה i24News עם 0.9%.

גם בגזרת השעה 19:00, ערוץ 14 חזר לעצמו; "סופשבוע ברדוגו" השיג 6.4%, נתון זהה לזה של "אזור מלחמה" ברשת 13. באותה שעה, אילה חסון בכאן 11 השיגה 3.8%, בעוד שרון גל ב-i24News הסתפק ב-1.3%.

פריים-טיים: הפטריוטים מול כלוב הזהב

הדרמה האמיתית נרשמה בשעות הערב. לאחר שבימים האחרונים רשת 13 כבשה את הפסגה בזכות הריאליטי, אמש המצב השתנה. בעוד קשת 12 הובילה עם הראיון של ציפי שביט (18.4%), "הפטריוטים" בערוץ 14 השיגו 8.8% – נתון שהחזיר אותם למקום השני בפריים-טיים.

מנגד, רשת 13 ספגה מכה כואבת כאשר השעשועון "כלוב הזהב" הניב 4.3% בלבד – נתון שהוריד אותה למקום הרביעי בטבלה, אפילו מתחת לתוכנית "מה שתגידו" בכאן 11, שהפתיעה עם 4.8%.