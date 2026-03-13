עליית מדרגה בתקיפות צה"ל בלבנון; זה היעד שהושמד

מטוסי קרב תקפו את הגשר שחיבר בין צפון לבנון לדרומה. בצה"ל חושפים: חיזבאללה מיקם משגרים סמוך לגשר וסיכן את אזרחי לבנון

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר את גשר א-זרריה החוצה את נהר הליטאני בלבנון. מדובר ביעד אסטרטגי ששימש כציר תנועה מרכזי עבור מחבלי חיזבאללה, שבאמצעותו העבירו כוחות ואמצעי לחימה מצפון המדינה לעבר חזית הלחימה בדרום.

על פי הודעת צה"ל, ארגון הטרור ניצל את הגשר כדי להיערך למתקפות נגד כוחות צה"ל ולפעול נגד העורף הישראלי. בצה"ל מדגישים כי חיזבאללה פועל במכוון מתוך מרחבים מאוכלסים, ובכך מסכן את אזרחי לבנון וגורם להרס רב בתוך הכפרים. תקיפת הגשר נועדה להסיר את האיום הישיר על אזרחי ישראל ולשבש את יכולת התמרון של הארגון.

דובר צה"ל

עוד נחשף כי בתקופה האחרונה זיהו במודיעין הישראלי כי חיזבאללה מיקם משגרי רקטות בסמוך מאוד לגשר, וביצע מהם שיגורים בפועל לעבר שטחי מדינת ישראל. בצה"ל מבהירים כי הצבא ימשיך לפעול בעוצמה נגד החלטת חיזבאללה להצטרף למערכה בשליחות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה בביטחון אזרחי המדינה.