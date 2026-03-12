חיזבאללה ניסה לפגוע בבית רה"מ בקיסריה

ארגון הטרור הודיע הערב על מטח טילים מתקדמים לעבר אזור קיסריה. המטרה המבצעית: שיתוק סוללות 'כיפת ברזל' ו'קלע דוד' המגנות על בית נתניהו

עליית מדרגה בניסיונות הפגיעה בסמלי שלטון: ארגון הטרור חיזבאללה הודיע הערב (ה') על שיגור סדרת "טילים מתוחכמים" לעבר מערכי ההגנה האווירית המקיפים את העיר קיסריה. לפי הודעת הארגון, המטרה הברורה של המטח הייתה פגיעה ישירה בסוללות 'כיפת ברזל' ו'קלע דוד' המגנות על מעונו הפרטי של ראש הממשלה, בנימין נתניהו.

בחיזבאללה מקווים כי שיתוק מערכות ההגנה יאפשר פגיעה מדויקת וקטלנית במעון נתניהו במטחים הבאים שישוגרו לעבר האזור.

הנשק שנחשף: מהם הטילים ה"מתוחכמים"?

מומחי ביטחון מצביעים על שלושה סוגי חימוש מרכזיים שחיזבאללה מנסה להפעיל במערכה הנוכחית כדי לעקוף את ההגנה הישראלית:

טילים נגד מכ"ם: טילים ייעודיים המנסים להתביית על שידורי האלקטרוניקה של סוללות ההגנה האווירית במטרה לשתק את ה"עיניים" של המערכת.

טילי "אלמאס" (Almas): טכנולוגיה איראנית מתקדמת המבוססת על יכולת "שגר ושכח" עם הנחיית מצלמה. הטיל מאפשר למפעיל לנווט אותו בדיוק מרבי, לעיתים עד לרמת כניסה דרך חלון ספציפי במבנה.

טילים מתמרנים: טילים בעלי יכולת שינוי מסלול תוך כדי טיסה, שנועדו להטעות את טילי היירוט של צה"ל ולהקשות על חישוב נקודת המפגש בשמיים.

דריכות במערכת הביטחון

בצה"ל עוקבים מקרוב אחרי הניסיונות של חיזבאללה לאתר "חורים" במעטפת ההגנה האווירית של ישראל. המערכות בקיסריה ובסביבתה נמצאות בכוננות עליונה, כאשר המטרה היא למנוע מחיזבאללה להשיג את "תמונת הניצחון" שהוא חותר אליה מתחילת המלחמה.