צפו: תיעוד ראשון ממצלמות הגוף של לוחמי צה"ל בלבנון

בזמן שתושבי הצפון ממתינים לשקט, צה"ל ממשיך במאמץ ההגנה הקדמית ופועל בעומק השטח בדרום לבנון. כעת, ניתן לחשוף תיעודים ראשונים ודרמטיים ממצלמות הגוף של הלוחמים, המתעדים את רגעי הפעילות המבצעית המורכבת.

פשיטות לילה על מתחמי 'כוח רדואן'

במהלך השבוע האחרון, ביצעו לוחמי צה"ל, בפיקוד אוגדה 91, סדרת פעילויות ליליות התקפיות וממוקדות. הכוחות פשטו על מתחמי היערכות של ארגון הטרור חיזבאללה והשמידו תשתיות טרור חיוניות.

על פי הודעת צה"ל, תשתיות אלה היו שייכות למחבלי יחידת העילית ׳כוח רדואן׳, שתכננו להשתמש בהן לצורך פגיעה בכוחות צה״ל הפועלים במרחב.

דובר צה"ל

מתקפה משולבת מהאוויר ומהיבשה

במסגרת הפעילות המורכבת, הכוחות בשטח פעלו בשיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר והארטילריה. תשתיות טרור רבות של חיזבאללה הותקפו באש מדויקת, מה שסייע לכוחות הקרקעיים להשלים את משימתם ולהשמיד את היעדים.

צה"ל: "חיזבאללה יישא בתוצאות"

בצה"ל מבהירים כי ארגון הטרור חיזבאללה, שבחר להצטרף למערכה ולפעול בשליחות איראן, יישא בתוצאות פעולותיו. עוד נמסר כי צה״ל נמצא בהגנה קדמית במרחב דרום לבנון, יתקדם לעבר כל איום וימשיך לפעול בכל דרך להגן על אזרחי מדינת ישראל.