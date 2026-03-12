לא אזהרת פינוי: אדרעי בפנייה חריגה לתושבי לבנון

דובר צה"ל בערבית לשעבר, אביחי אדרעי, פרסם הודעה היום (חמישי) חריגה המופנית לתושבי לבנון, ובה טען כי ארגון חיזבאללה הסתיר מיליוני דולרים במתחם תת־קרקעי מתחת לבניין אזרחי בלב ביירות, בשכונת באשורה.

לדבריו, הכספים נשמרו במתחם שנמצא בקומה התת-קרקעית השנייה של הבניין. אדרעי טען כי המקום היה מאובטח על ידי חמושים, וכי הגישה אליו התבצעה דרך חניון הבניין, מתחת למבנה אזרחי שבו מתגוררים תושבים.

בפנייה שפרסם בערבית כתב אדרעי: "שימו לב היטב, מתחת לבניין הזה בלב ביירות חיזבאללה אחסן מיליוני דולרים שנועדו למימון יעדיו הטרוריסטיים". לדבריו, אחסון הכספים במקום אזרחי מסכן את מאות התושבים המתגוררים בבניין ובסביבתו.

עוד טען אדרעי כי חיזבאללה ממשיך לפעול מתוך אזורים אזרחיים. "ארגון הטרור חיזבאללה, שגרר אתכם למלחמה בשירות איראן, ממשיך לפעול בתוך אזורים אזרחיים ובכך מסכן את חייכם", כתב.

לדבריו, מדובר בדוגמה נוספת לשימוש של הארגון בשטחים אזרחיים לצורך פעילותו. "חיזבאללה חצה רף נוסף בניצול הציני של לבנון למען האינטרסים שלו ולחיזוק פעילותו הטרוריסטית, על חשבונכם", הוסיף.