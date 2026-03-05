ביירות בוערת: צה"ל פתח בגל תקיפות נגד חיזבאללה

צה"ל ממשיך לתקוף את חיזבאללה בלבנון, בתגובה לירי לעבר ישראל. בין היתר הותקפו מפקדות שפעלו לפגוע באזרחי ישראל

צה"ל תקף היום (רביעי) בביירות, והשלים גל תקיפות נגד מספר מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה.

על פי הודעת צה"ל, בין המפקדות שהותקפו, מפקדה בשימוש היחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה. המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור שונים נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל.

טרם התקיפה, ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

צה״ל פועל בעוצמה נגד ההחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.