מבזקים
סרוגים

היום השישי למלחמה: משרד הבריאות בהודעה לציבור

על פי הדיווח המעודכן, נכון לשעה 07:00 בבוקר, מאושפזים כעת 145 בני אדם בבתי החולים ברחבי הארץ, ביניהם ארבעה במצב קשה

ט"ז אדר התשפ"ו
היום השישי למלחמה: משרד הבריאות בהודעה לציבור
משרד הבריאות צילום: נתי שוחט \ פלאש 90

משרד הבריאות פרסם הבוקר (ה') נתונים מעודכנים אודות מספר הנפגעים שפונו לבתי החולים מאז תחילת מבצע "שאגת הארי". על פי הדיווח, נכון לשעה 07:00 בבוקר, פונו לטיפול רפואי 1,473 בני אדם בסך הכל.

מתוך כלל המפונים, נמסר כי בשעה זו שוהים ומאושפזים בבתי החולים ובמחלקות לרפואה דחופה (מלר"ד) 145 בני אדם. פירוט מצב המאושפזים כפי שנמסר על ידי גורמי הרפואה עומד על ארבעה פצועים במצב קשה, כאשר מחציתם נפצעו בנסיבות שאינן תוצאה ישירה של נפילת טילים.

בנוסף, מאושפזים 28 פצועים במצב בינוני, 67 במצב קל ושני בני אדם נוספים נמצאים כעת בשלבי הערכה רפואית לקביעת מצבם.

במשרד הבריאות ובבתי החולים ממשיכים לעקוב אחר מצב המאושפזים ומדגישים כי המערך הרפואי ערוך ופועל בכוחות מתוגברים למתן מענה לכלל הנפגעים מהחזית ומהעורף.

משרד הבריאות שאגת הארי פצועים