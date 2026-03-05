בן כספית: "לנתניהו מגיע כל הקרדיט על המלחמה באיראן"

הפרשן הפוליטי בן כספית מפרגן בסדר משפטים לראש הממשלה נתניהו: "אף כוח בעולם לא ייקח מבנימין נתניה את הקרדיט על מה שקורה כאן"

הפרשן הפוליטי בן כספית, התייחס היום (חמישי) בטורו ב'מעריב', להצלחת המבצע באיראן ואמר כי יש לזקוף את הקרדיט לטובת נתניהו.

"אף כוח בעולם לא ייקח מבנימין נתניהו את הקרדיט על מה שקורה כאן. זה במשמרת שלו. הוא חתום על זה. הוא הראש, הוא זה שיירשם מעל דפי ההיסטוריה כאחראי הראשי על מה שקרה כאן. אין טעם לנסות לשלול את הקרדיט הזה ממנו. זה מיותר ולא רלוונטי.

ההיסטוריה לא תספור את אלה שינסו לפזר את הקרדיט הזה למקומות אחרים. מה ששלו, שלו. ב-28 בפברואר, מועד פתיחתו של הסיבוב הנוכחי במלחמה מול איראן, לראש ממשלת ישראל קראו בנימין נתניהו. נקודה".

עוד כתב במעריב: "אז בשורה התחתונה, מה זה אומר? לא מגיע לנתניהו קרדיט על המלחמה באיראן? ברור שמגיע. כמו שמגיע לו קרדיט על השקרים ששיקר אחרי הסבב הקודם (השמדנו את הגרעין, השמדנו את היכולת הבליסטית). וכמו שמגיע לו "קרדיט" על ה-7 באוקטובר.

ראש הממשלה הוא האחראי העליון על הכול, בעיקר על הביטחון. זו המשמרת שלו. זו האחריות שלו. הוא צריך לוודא הכול, לתת דעתו לאיומים, לסיכונים, לתרחישים ולמצבים השונים. הוא, ורק הוא. לטוב ולרע. ולכן, אל תנסו לגזול מנתניהו את הקרדיט על הצלחותיו.

תסמכו על ההיסטוריה - היא תדאג להדביק לו גם את כישלונותיו. ראש ממשלת ה-7 באוקטובר הוא גם ראש ממשלת ה-28 בפברואר. נקודה".