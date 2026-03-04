מקרון לוחץ: "שוחחתי עם נתניהו, קראתי לעזוב את לבנון"

הנשיא עמנואל מקרון, הודיע ברשתות החברתיות כי שוחח לפני זמן קצר עם ראש הממשלה נתניהו, ועם נשיא לבנון ג'וזף עאון. מקרון הסביר כי קרא לשניהם "לשמר את מסגרת ההבנות בין הצדדים".
מקרון מסר: "שבתי והדגשתי את הצורך שחיזבאללה יפסיק לאלתר את התקפותיו נגד ישראל ומעבר לה. אסטרטגיית ההסלמה הזו מהווה טעות חמורה המסכנת את האזור כולו, במקביל, קראתי לראש ממשלת ישראל לשמור על שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ולהימנע ממתקפה קרקעית. חשוב שהצדדים יחזרו אל מסגרת הסכם הפסקת האש".
הוא הוסיף והודיע: "צרפת תמשיך, יחד עם שותפיה, לתמוך במאמצי צבא לבנון, כדי שיוכל למלא באופן מלא את משימות הריבונות שלו ולשים קץ לאיום שמציב חיזבאללה, נוכח דחיפות המצב ההומניטרי בדרום לבנון, צרפת תנקוט ביוזמות מיידיות לתמיכה באוכלוסייה הלבנונית העקורה".
תגובות