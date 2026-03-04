מקרון לוחץ: "שוחחתי עם נתניהו, קראתי לעזוב את לבנון"

נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו לפני זמן קצר, ודחק בו שלא לבצע תקיפה קרקעית נגד לבנון

הנשיא עמנואל מקרון, הודיע ברשתות החברתיות כי שוחח לפני זמן קצר עם ראש הממשלה נתניהו, ועם נשיא לבנון ג'וזף עאון. מקרון הסביר כי קרא לשניהם "לשמר את מסגרת ההבנות בין הצדדים".

Je me suis entretenu ce jour avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi qu'avec le Président de la République libanaise Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam, pour évoquer la situation au Liban, qui est très préoccupante.



מקרון מסר: "שבתי והדגשתי את הצורך שחיזבאללה יפסיק לאלתר את התקפותיו נגד ישראל ומעבר לה. אסטרטגיית ההסלמה הזו מהווה טעות חמורה המסכנת את האזור כולו, במקביל, קראתי לראש ממשלת ישראל לשמור על שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ולהימנע ממתקפה קרקעית. חשוב שהצדדים יחזרו אל מסגרת הסכם הפסקת האש".

הוא הוסיף והודיע: "צרפת תמשיך, יחד עם שותפיה, לתמוך במאמצי צבא לבנון, כדי שיוכל למלא באופן מלא את משימות הריבונות שלו ולשים קץ לאיום שמציב חיזבאללה, נוכח דחיפות המצב ההומניטרי בדרום לבנון, צרפת תנקוט ביוזמות מיידיות לתמיכה באוכלוסייה הלבנונית העקורה".