אחרי נאום נעים קאסם: צה"ל תקף בביירות

אחרי איומו של נעים קאסם מנכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, צה"ל תקף פעמיים בביירות, מחבלי חיזבאללה כחלק מגל תקיפות נגד ארגון הטרור

אחרי איומו נעים קאסם מנכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, צה"ל תקף הערב (רביעי) לפני זמן קצר בלבנון שנסע באזור הדאחייה בביירות כחלק מגל תקיפות בלבנון. על פי הדיווחים היעד הוא אחראי ניהול האש בחיזבאללה.

בתקיפות צה"ל תקף עשרות מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה והשמיד תשתיות. בין המטרות שהותקפו בידי חיל האוויר היו אתרי שיגור רקטות וטילים רבים של חיזבאללה. אתרי השיגור ממוקמים מדרום לנהר הליטני, וכללו סדנה לייצור כלי טיס בלתי מאוישים ורחפנים.

כל התשתיות הללו שימשו את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום והוצאה לפועל של טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.