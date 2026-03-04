האוצר נגד סמוטריץ' - יבטלו את העלאת הפטור ממע"מ

במשרד האוצר מכינים תוכנית חירום לתקציב חדש, בין הקיצוצים, תוכניות מרכזיות של סמוטריץ' כגון בוטל העלאת הפטור ממע"מ, או הטבות המס ליו"ש

בין הקיצוצים תוכניות עיקריות של השר סמוטריץ', ביניהם יבוטל העלאת הפטור ממע"מ כך על פי חשיפה הערב (רביעי) ליאל קייזר ב"כאן חדשות".

בין הקיצוצים יש הצעה לקיצוץ משמעותי בכספים הקואליציוניים, בדגש על תקציבים שאינם מעודדי צמיחה. בראש הרשימה עומדת הקפאת התקציבים שיועדו להרחבת רשתות החינוך החרדיות והישיבות.

בנוסף באוצר מתכננים דחייה או ביטול מוחלט של הטבות שתוכננו לשנת 2026. בין היתר נבחן ביטול הטבות המס ליישובים באזורי עדיפות (כמו יהודה ושומרון), ויתור על הרחבת הפטור ממע"מ בקניות אונליין מחו"ל, וביטול התוכנית לריווח מדרגות מס ההכנסה. תוכניות שהיו בליבת התוכנית של השר סמוטריץ'.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר השבוע כי העלויות הנוספות של המלחמה יחייבו הגדלת הגירעון המתוכנן. אולם גורמים כלכליים בכירים מותחים ביקורת חריפה ואומרים לכאן חדשות: "להגדיל את הגירעון בלי לבצע שינויים מבניים ולבטל הטבות – זו כלכלת בחירות פר אקסלנס".